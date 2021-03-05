 

Захарова обвинила страны Европы в политической возне в ущерб здоровью граждан

05.03.2021, 23:09, Новости дня
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Европейские страны вместо того, чтобы думать о здоровье своих граждан и принимать решения в соответствии с их нуждами, ведут политическую игру вокруг вакцин, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».

«Если они считают, что в период пандемии, в период, когда у них нарушены или просто не соблюдаются графики поставок вакцин, или просто нет вакцины, они, имея возможность взаимодействия со странами, где эта вакцина разрабатывается, предпочитают политическую возню здравомыслию и здоровью своих людей, то мне не интересно, вернутся ли они в лоно нормальности, наступит ли у них там оттепель [в отношении России]. Это их проблемы», – приводит ТАСС слова Захаровой.

По словам дипломата, в 2020 году проблемы с европейской солидарностью «вывалились, как грязное белье из корзины». «Они стараются тщательно каким-то образом закамуфлировать, прекрасно понимая, в каком неприятном свете себя выставили», – добавила Захарова.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как западные пропагандисты бьют тревогу – в их понимании «вакцинная дипломатия» помогает Москве разделять и властвовать в Европе. По мнению американского телеканала CNBC, «в то время, когда Европейский союз изо всех сил пытается ускорить поставку вакцины против коронавируса всем 27 странам – членам блока, российская вакцина против коронавируса очаровывает ее друзей в Восточной Европе, создавая еще один потенциальный раскол в регионе».



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