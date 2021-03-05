Обязательный перевод пожилых работников на удаленку решено отменить

05.03.2021, 23:09, Новости дня

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Перевод сотрудников в возрасте 65 лет и старше на удаленную работу станет не обязательным, а рекомендательным, следует из постановления российского правительства.

Постановление вступает в силу с 1 апреля. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, указывается, что кабмин решил «рекомендовать» работодателям в связи с ситуацией с коронавирусом «осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу», передает РИА «Новости».

Также в документе признаются утратившими силу постановления правительства о временных правилах по оформлению электронных больничных для пожилых. В частности, речь идет о постановлении, в котором говорилось, что оформление электронных больничных и выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляются в случае принятия властями регионов решений о необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше, передает ТАСС.

В августе более половины компаний России перешли на удаленный формат работы. В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о дистанционной работе. В ноябре Путин поручил усовершенствовать регулирование дистанционной работы, исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей.