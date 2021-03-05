Le Monde – в школах Брюсселя процветает антисемитизм и теории заговора

05.03.2021, 23:06, Новости дня

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Взгляды брюссельской молодёжи демонстрируют серьёзные проблемы в системе образования страны: многие ученики не знают о важных общественно-политических событиях в мире или верят в теории заговора, пишет Le Monde со ссылкой на новый опрос среди франкоязычных школ. Кроме того, значительная часть детей, придерживающихся ислама или католичества, разделяет сексистские, антисемитские и гомофобные предрассудки.



Reuters

В Бельгии 42% молодёжи не ассоциируют Адольфа Гитлера со злом, 73% никогда не слышали о геноциде в Руанде, а среди тех, у кого арабо-мусульманское происхождение, 28% считают, что за атаками 11 сентября 2001 года в США стоят израильские спецслужбы, — такие печальные цифры приводит Le Monde со ссылкой на исследование настроений в школах Брюсселя.

Учёным из Европейского научного центра по изучению Шоа, антисемитизма и геноцидов, связанного с Брюссельским свободным университетом, потребовалось три года для получения регионального финансирования своего опроса, который проводился при поддержке французского Фонда Жана Жореса. Как отмечает издание, бельгийских властей, несомненно, отпугнуло слишком недвусмысленное название проекта Жоэля Котека и Жоэля Турнеменна «Еврей и другие во франкоязычных школах Брюсселя».

Руководители региона опасались, что выводы исследования попадут в СМИ и продемонстрируют промашки образовательной системы страны в сфере истории, философии и образования. На этом фоне, разумеется, процветают теории заговора и «пугающие», по словам Котека, пробелы молодёжи в освещении острых социальных вопросов. Политики же не хотели слишком явно показывать проблемы в воспитании подрастающего поколения и избегали всех тем, которые могут нарушить хрупкое равновесие в обществе.

Брюссель похож на лоскутное одеяло, где бедные не уживаются с богатыми, где разделение на коренных жителей и переехавших из-за границы ограничивает социальные связи под равнодушным взглядом сообщества международных чиновников. Однако Котек и Турнеменн указывают, что социо-экономические факторы в гораздо меньшей степени объясняют настроения общества, в том числе антисемитизм, чем его культурные и религиозные представления.

Как рассказывает французская газета, новое исследование во многом вдохновлено работой Марка Эльхардуша, который в 2011 году провёл опрос среди школьников, говорящих на нидерландском языке. Тогда неожиданно выяснилось, что ученики-мусульмане придерживаются самых распространённых антисемитских клише, например, идеи о том, что «евреи хотят властвовать над всем» или, «когда покупаешь что-то у евреев, нужно следить, чтобы тебя не облапошили».

В более обширном франкоязычном сообществе Котек и Турнеменн обнаружили, что 21% школьников-мусульман считает, что число жертв холокоста преувеличено. При этом надежды внушает «культурный либерализм» брюссельской молодёжи, которая соблюдает права человека и приветствует этническое разнообразие.

Беспокойство учёных вызывает главным образом распространение серии предрассудков под взаимным влиянием религии и вопиющих пробелов в знаниях. Среди опрошенных 39% указали, что придерживаются ислама, и эта арабо-мусульманская группа, как выяснили авторы недавнего исследования, не поддерживает культурный либерализм остальной части учеников.

Как и практикующие католики, они придерживаются сексистских, антисемитских и гомофобных предрассудков: 26% отказываются учиться у преподавателя нетрадиционной сексуальной ориентации, 38% считают, что религиозный закон главенствует над гражданским, а 29% не признают дарвиновскую теорию эволюции.

Как пишет в заключение Le Monde, региональный парламент Брюсселя планирует провести заседание, на котором обсудит проблему расизма и антисемитизма. Теперь благодаря новому исследованию он может доказать необходимость изменений в школе и работы с молодёжью, которая пребывает в полнейшем замешательстве.