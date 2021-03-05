YouTube заблокировал онлайн-трансляцию подсанкционного “112 Украина”

05.03.2021, 23:00, Новости дня

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В YouTube заблокировали трансляцию эфира телеканала “112 Украина”, против которого решением Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены санкции. Об этом сообщается на сайте телеканала.

По мнению сотрудников телеканала, YouTube “не выдержал колоссального давления украинской власти в лице президента Владимира Зеленского”.

В эфире телеканала “Перший незалежний”, аккумулировавшего сотрудников трех заблокированных СНБО каналов, журналистов Медведчука во время выступления экс-премьер-министра Николая Азарова появилась бегущая строка о том, что YouTube заблокировал трансляцию “112 Украина”.

Скриншот: Перший Незалежний / YouTube

Сейчас на YouTube-странице “112 Украина” нет эфира канала, однако подключена трансляция “Першого незалежного”. Также сохранились записи старых эфиров.

На сайте телеканала на месте вставки онлайн-трансляции из YouTube можно увидеть сообщение об удалении видео из-за нарушения правил сервиса.

Скриншот: 112ua.tv

Каналы NewsOne и ZiK пока продолжают работать в YouTube.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”. Они также продолжили работу в соцсетях и на YouTube.

3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии аккаунтов телевизионных каналов “112 Украина”, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

Сотрудники попавших под санкции телеканалов вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”. 25 февраля у львовского канала изменился собственник, им стало ООО “Медиахолдинг “Новости”, которое было создано 100 работниками заблокированных каналов.

Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг.

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