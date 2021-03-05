“Абсолютно очевидно и логично”. Гончарук прокомментировал санкции США против Коломойского

05.03.2021, 23:00, Новости дня

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Игорь Коломойский – самый агрессивный представитель крупного бизнеса в Украине. Об этом бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 5 марта в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслируется на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online, комментируя введение Соединенными Штатами санкций против Коломойского.

“Абсолютно очевидно и логично, что такое решение было принято. Это политическое решение, это только часть той работы, которая ведется в США с большим количеством людей, сотен и в Украине, и в США, которые борются с топ-коррупцией”, – сказал Гончарук.

На вопрос, имеет ли он отношение к введению санкций, экс-премьер сказал, что не может ответить на этот вопрос. Однако он отметил, что контактировал с чиновниками, имеющими отношение к введению санкций против Коломойского.

“Борьба с коррупцией должна быть системной. Если она не системна, то это сведение счетов. В данном случае решение США – сигнал для всех о том, что крупный бизнес не имеет права вмешиваться в государственную политику, в том числе в Украине. Коломойский – самый агрессивный представитель крупного бизнеса в Украине, который вел и ведет себя агрессивно до сих пор в украинской политике”, – сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что решение США показывает бизнесменам, что нельзя вмешиваться в государственные дела, угрожать чиновникам, коррумпировать народных депутатов.

“Нельзя коррумпировать и пытаться поставить своих людей в госкомпании или отдельные министерства. Это недопустимо. Даже если вы заработали таким способом деньги в Украине, вы не сможете их использовать в цивилизованном мире. Именно об этом свидетельствуют решения Госдепартамента”, – отметил бывший премьер.

Сегодня США объявили о внесении Коломойского в санкционный список в связи с его причастностью к крупной коррупции. Ему и его семье запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Коломойский входит в десятку рейтинга богатейших украинцев. С состоянием в $1 млрд бизнесмен занимал восьмую позицию в рейтинге журнала “Forbes Украина” по состоянию на май 2020 года. По оценке журнала НВ на конец октября того же года, он с состоянием $1,18 млрд занимает шестое место в списке самых богатых граждан страны.

Министерство юстиции США в августе 2020 года подало против Коломойского и украинского бизнесмена Геннадия Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств “ПриватБанка”. Минюст требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

Коломойский отрицал обвинения минюста США в отмывании денег “ПриватБанка”. “Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией “Евраз”, и с доходов других бизнесов, которые хранились в “ПриватБанке”, – говорил бизнесмен в августе. На фоне этих событий 10 августа в Киеве активисты требовали экстрадиции Коломойского в США, писали “Буквы”.

К концу года минюст США подал еще один гражданский иск против бизнесменов. В нем утверждается, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, “была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в “ПриватБанке” в Украине с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы”.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

С того же года Украина судится с бывшими владельцами “ПриватБанка”, которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.

19 декабря Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем.

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