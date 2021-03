В Великобритании 40% взрослого населения вакцинировали от COVID-19

05.03.2021, 23:00, Новости дня

В Великобритании прививку от коронавируса получил каждый второй из пяти взрослых жителей. Это 40% взрослого населения. Об этом 5 марта сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок на своей странице в Twitter.

Delighted to announce that 2 in 5 of all adults in the UK have now been vaccinated. pic.twitter.com/8sJO4Sym3E

— Matt Hancock (@MattHancock) March 5, 2021

Правительство Британии поставило перед собой цель вакцинировать к 15 апреля 32 млн человек из девяти основных приоритетных групп, сообщает Sky News.

Телеканал, ссылаясь на данные министра здравоохранения, сообщил, что в Британии более 21,3 млн человек получили первую дозу вакцины.

8 декабря 2020 года Великобритания начала массовую вакцинацию от COVID-19. Первую дозу получила 90-летняя женщина.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 5 марта в мире сделали более 279 млн прививок от коронавируса. Кампании стартовали в 111 странах мира. В Великобритания сделали 21,9 млн прививок.

