Жена принца Гарри: Я жила независимой жизнью, пока не стала частью структуры, которая отличается от той, какой ее представляют

05.03.2021, 23:00, Новости дня

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5 марта на YouTube-канале CBS This Morning вышел очередной ролик с анонсом запланированного на 7 марта интервью американской ведущей Опры Унифри с проживающими в США британским принцем Гарри и его беременной женой Меган.

В этом фрагменте супруга принца Гарри, отвечая на вопрос ведущей о причинах отказа в интервью в 2018 году, заявила, что тогда было не лучшее время.

“Мне даже не разрешили общаться лично. Во время разговора должна была присутствовать коммуникационная команда”, – объяснила герцогиня Сассекская, подчеркнув, что сейчас сама принимает такие решения.

В разговоре с Уинфири жена принца Гарри сравнила свою жизнь до и после замужества.

“Я жила независимой жизнью, пока не стала частью структуры, которая отличается от той, какой, мне кажется, ее представляют. Она действительно лишает возможности иметь право и привилегию в некоторых обстоятельствах иметь возможность сказать “да”. Я имею в виду, что сейчас готова к разговору. Я готова иметь возможность делать выбор самостоятельно и иметь возможность говорить за себя”, – подытожила супруга принца Гарри.

ВИДЕОВидео: CBS This Morning / YouTube

В мае 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, а спустя год у супругов родился сын Арчи.

9 января 2020 года принц Гарри и его жена Меган заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

30 марта принц Гарри и его жена Меган опубликовали в Instagram прощальный пост, а с 1 апреля они начали новую жизнь без королевских титулов и обязанностей.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном проживают в США. 14 февраля 2021 года стало известно, что жена принца Гарри беременна.

19 февраля королева Великобритании Елизавета II лишила принца Гарри и его жену Меган почетных королевских званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара подтвердила, что не вернется к обязанностям членов королевской семьи.

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