 

Эксперт отметила важность и своевременность изменений в структуре СПЧ

05.03.2021, 22:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

“Нам было необходимо организационно изменить свою деятельность, определить перечень постоянных комиссий, избрать председателей. На какие-то острые проблемы будут также оперативно реагировать временные рабочие группы», — отметила Марголина.

Предложенный главой СПЧ вариант Марголина назвала очень важным и своевременным. Почти все председатели комиссий – признанные эксперты в защите личных, гражданских, трудовых и экономических прав, подчеркнула она.

Среди них – Татьяна Мерзлякова, Борис Кравченко, Светлана Маковецкая, Николай Сванидзе. Марголина выразила надежду, что после изменений в структуре деятельность СПЧ станет эффективнее.

Также Марголина прокомментировала заявления о том, что СПЧ ликвидировал постоянную комиссию по избирательным правам в преддверии выборов. Она напомнила о действующей мониторинговой рабочей группе по выборам.

Также в Совете сложилась практика, когда рабочая группа специально собирается для повышения внимания к той или иной проблеме, подчеркнула она.

“Так это было, в частности, с мониторинговой рабочей группой по выборам. Очевидно, что она продолжит свою работу», — цитирует Марголину РАПСИ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Звёздный диетолог Королева рассказала о полезных свойствах витамина N

23.07 / Мнение: Почему Горбачёв недолюбливал Валентину Терешкову? Совместных фото практически нет…

08.01 / Заявление России о хаосе в Капитолии акцентирует внимание на некоторых совершенно правильных вещах

13.01 / Ольга Бузова: «Меня часто сравнивают с молодой Аллой Пугачевой»

12.12 / Мнение: Статья, которую блокирует Фейсбук

22.08 / Мнение: Коротко по Белоруссии. 22.08.2020

13.11 / Мнение: “Передовой шведский опыт”

16.01 / Шаляпин поделился кадром с умершим в психбольнице отцом

31.01 / Мнение: Продукт одной большой страны

19.09 / Обыскивавшие номер Навального совершили преступление

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска