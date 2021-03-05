Жертвами взрыва в Сомали стали не менее 20 человек

05.03.2021, 22:48, Новости дня

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В результате взрыва в Могадишо погибли как минимум 20 человек, сообщили в местной службе скорой помощи.

Представитель службы сообщил Reuters, что пока «вытащили 20 погибших и 30 раненых с места взрыва». По свидетельствам очевидцев, у ресторана взорвалась машина, которая ехала на высокой скорости. После взрыва были слышны звуки выстрелов. Портал Garowe сообщал, что ресторан, у которого произошел взрыв, находится недалеко от городской тюрьмы, передает ТАСС.

В августе более десяти человек стали жертвами атаки боевиков на отель в столице Сомали. Осенью 2019 года зкстремисты атаковали военную базу американских сил неподалеку от столицы. В 2018 году боевики напали на штаб-квартиру МВД в Могадишо.