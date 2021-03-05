Эксперт объяснил главную цель поездки Папы Римского в Ирак

05.03.2021, 22:48, Новости дня

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Папа Римский направился в Ирак с целью защиты христиан от гонений. Эта цель была провозглашена католиками и православными после гаванской встречи папы Франциска и патриарха Кирилла в 2016 году. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя визит Папы Римского в Багдад.

«Для Франциска теперь важна защита христиан в тех регионах, где их преследуют. А на Ближнем Востоке в результате военных конфликтов резко уменьшилось число христиан», – отметил руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Собеседник напомнил об огромном значении Ближнего Востока для церкви как региона, в котором происходит действие Ветхого и Нового Заветов. «Для Франциска особо важно, что ему подчинены так называемые восточно-католические церкви – Халдейская и Сирийская. Политически христиане в Ираке не играют большой роли. Но зато есть колоссальное историческое значение христианства для Ирака и всего Ближнего Востока», – подчеркнул Лункин.

Кроме того, для Католической церкви этот визит Понтифика своего рода гуманитарная миссия, ведь Ирак – это одно из государств, откуда в западную Европу массово перебираются мигранты.

Визит удачно совпал с программным заявлением нового госсекретаря США Энтони Блинкена насчет того, что силовое вмешательство США в проблемы других стран себя не оправдало. «Любимые темы проповедей Франциска – это безопасность и помощь обездоленным во всем мире. Так что визит Папы в Багдад стал очередным воззванием к международному сообществу о прекращении войн. Возможно, это воззвание будет сигналом к тому, чтобы мировые политические лидеры начали бы разрабатывать сценарии действий специально для самых конфликтных регионов мира», – говорит Лункин.

В пятницу Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Багдад. «Паломничество» понтифика продлится три дня, в течение которых он планирует встретиться с духовным лидером шиитов Ирака Али Систани, помолиться о жертвах войны и террора, побывать в Иракском Курдистане и христианском центре Каракош, а также провести мессу в Эрбиле.

Еще недавно такой визит и представить себе было нельзя, подчеркивает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко: «Мир меняется, и отношения между конфессиями тоже меняются. Папа рассчитывает зарабатывать себе политические очки. Но при тех осложнениях, существующих между исламским миром и Европой, сомневаюсь, что визит пройдет успешно, что Папе удастся как-то изменить расклад сил. Вообще-то в целом в мире ничего хорошего в диалоге между религиями и даже между цивилизациями не наблюдается. Мы это видим по той же Франции. Посмотрим, как к этому отнесутся в том же Ираке. Далеко не все отнеслись с симпатией», – напомнил Малашенко.

«Политический эффект от визита – глобальный, международный. Но в самом регионе роль христианских общин снижается. Посмотрите на Сирию, на Ливан, посчитайте какое количество армян уехало в Армению. Во-первых, из-за прошедших в регионе войн. Во-вторых, опять же посмотрите, как себя активно ведут исламисты. Причем, я не имею ввиду вменяемых исламистов, с которыми можно вести диалог. Скажем, «Исламское государство**» (группировка запрещена в РФ) преследовала христиан только за то, что они христиане. В Ираке до сих пор остро стоит проблема радикального исламизма, готового на любые провокации», – сказал эксперт

Малашенко не исключает попыток покушения на Папу во время визита. «Среди экстремистов есть авантюристы, которые готовы на все, которые работают на себя, на то, чтобы доказать статус «самых главных мусульман». Однако такой «пиар на крови» плохо для них кончится. Их просто-напросто перебьют», – уверен арабист.