Forbes – «провокационная демонстрация силы» — бомбардировщики США прошли вдоль российской границы

05.03.2021, 22:18, Новости дня

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Два бомбардировщика ВВС США B-1 пролетели над Балтийским морем, а также прошли вдоль российской границы с целью как ободрить членов НАТО, так и спровоцировать реакцию российских сил, пишет Forbes. Тем не менее, как отмечает журнал, хотя подобные миссии и помогают сдержать потенциальное нападение Москвы, они не только не способствуют снижению напряжённости в отношениях, но и, напротив, только её усугубляют.



Reuters

Во вторник два бомбардировщика ВВС США B-1 поднялись в воздух со своего временного аэродрома Орланд, расположенного на территории Норвегии, пролетели над Балтийским морем, а затем повернули на юг и прошли вдоль российской границы, пишет Forbes.

В сопровождении истребителей Typhoon один из бомбардировщиков на малой высоте пронёсся над столицами Литвы, Латвии и Эстонии. Подобный театральный вылет ставил перед собой, по крайней мере, три цели: во-первых, успокоить правительства и население членов НАТО, находящихся в наиболее уязвимом положении; во-вторых, продемонстрировать России, что США готовы защищать своих союзников, и, в-третьих, спровоцировать реакцию российских сил, что даст американским разведывательным самолётам возможность собрать полезную информацию.

И в самом деле, когда В-1 пролетал над Вильнюсом, Ригой и Таллином, самолёт радиоразведки RC-135V при поддержке авиазаправщика KC-135 находился в районе Мурманска, где расположена база Северного флота, а также прочие российские силы.

Американские бомбардировщики на всём их пути следования по Северной Европе сопровождали истребители НАТО, в том числе датские и польские F-16, а также итальянские и немецкие Typhoon.

Однако ответ российских ВВС на этот полёт не заставил себя долго ждать. По крайней мере, один Су-27, который, предположительно, взлетел из Калининграда, осуществил перехват B-1 над водным пространством и некоторое время летел рядом с ним.

«Для РФ военное присутствие и активность США в Восточной Европе, которая в значительной степени увеличилась с 2014 года, — это «провокация» и элемент американской «антироссийской политики», наносящей, если верить официальной позиции Москвы, ущерб общеевропейской безопасности», — отметил по этому поводу независимый эксперт по российской оборонной политике Павел Лузин.

Между тем, напряжённость в регионе продолжает нарастать. По словам военного эксперта Федерации американских учёных в Вашингтоне Ханса Кристенсена, существует тонкая грань между ободрением союзников и провоцированием противника.

«В то время как дружественные бомбардировщики над Прибалтикой могут ободрить жителей этих стран, те же самые бомбардировщики всего в нескольких милях к востоку считают признаком растущей угрозы со стороны НАТО, — сообщил эксперт. — Хотя, если верить теории сдерживания, подобные миссии и могут предотвратить гипотетическое российское нападение, они не только не оказывают никакого влияния на военную активность РФ на границе, но и способны подлить масла в огонь этих действий».

И в самом деле, российские ВВС мобилизовали собственные силы, чтобы дать ответ на действия США. В частности, Кремль сообщил о начале новой операции с участием Ту-160 и Ту-95, которые будут действовать с главной базы бомбардировочной авиации в Энгельсе.

Кроме того, в Калининграде российские лётчики-истребители прошли специальную подготовку по перехвату бомбардировщиков. «Экипажи Су-27 выполнят задачи по перехвату условных самолётов — нарушителей границ Калининградской области, а также произведут ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики условного противника», — заявил по этому поводу начальник отдела информационного обеспечения флота Роман Мартов.

Пока что непонятно, чем закончится эта пикировка США и России. «На данный момент стратегия по сдерживанию и ободрению, похоже, работает в режиме автопилота — больше, дальше, лучше, — отметил Кристенсен. — В то же время намёки на наличие большой стратегии, которая призвана как ободрить союзников по НАТО, так и снизить напряжённость и поправить отношения, обнаружить гораздо труднее».