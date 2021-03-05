WSJ – первую военную операцию Байдена «ужали» в последний момент — но его администрация всё равно настроена решительно

05.03.2021, 22:18, Новости дня

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Джо Байден за 30 минут до авиаудара по Сирии 26 февраля, ставшего его первой силовой операцией с момента инаугурации, сократил масштаб применения войск: ударить должны были по двум целям, но уничтожение одной из них президент США отменил из-за присутствия там женщин и детей, пишет WSJ. Как подчёркивает обозреватель издания, несмотря на это, в новой президентской администрации обещают, что будут «более гибко» подходить к вопросу применения силы, избегая при этом наращивания напряжённости.



Reuters

Отдав по итогам десяти дней раздумий приказ нанести авиаудары по двум целям в Сирии 26 февраля, президент США Джо Байден отменил один из ударов за полчаса до момента сброса бомб из-за срочного донесения разведки о том, что в районе одной цели находились женщины и дети, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, американский лидер дал отбой по одному из ударов, уже когда участвовавшие в операции F-15E ВВС США находились в воздухе.

Как отмечает обозреватель WSJ, этот ранее неизвестный эпизод в рамках операции, ставшей первым со стороны Байдена применением силы в качестве верховного главнокомандующего, оказался «неожиданной кодой к систематической управленческой стратегии, которую избрала президентская администрация с целью найти баланс между конкурирующими интересами в ближневосточной «пороховой бочке».

Целью операции было дать Ирану сигнал о том, что администрация Байдена готова ответить на ракетную атаку против сил коалиции под руководством Вашингтона 15 февраля в Ираке, но не собирается нагнетать напряжённость в отношениях с Тегераном, пишет WSJ со ссылкой на чиновников администрации. По словам официальных лиц, чтобы подкрепить этот посыл, после авиаудара Вашингтон отправил Тегерану конфиденциальное сообщение.

По информации The Wall Street Journal, министр обороны США и бывший командующий американскими силами на Ближнем Востоке Ллойд Остин, который является единственным высокопоставленным сотрудником администрации Байдена с опытом военной службы за плечами, с самого начала уверял президента в том, что у него есть достаточно времени, чтобы обдумать силовой ответ Ирану. Как сообщили изданию чиновники администрации, в процессе принятия решения они пытались достичь «бюрократического баланса», добившись, чтобы межведомственный государственный аппарат работал в полную силу, но при этом избегал и затяжных дискуссий, которые временами случались при Бараке Обамы, и скоропалительных решений, принимаемых президентом совместно с небольшой группой советников, как было у Трампа.

Как пишет WSJ, чиновники аппарата нацбезопасности США рассматривали ряд вариантов ответа на ракетный удар по силам коалиции, включая удары по целям в Сирии, Йемене и Ираке. По итогам раздумий, Байден избрал наиболее «консервативный» подход — ударить вне территории Ирака и ночью для сведения к минимуму числа жертв. Позже в Пентагоне сообщили, что по итогам операции погиб один боец проиранского ополчения и получили ранения ещё двое. Между тем, в целом в администрации Байдена планируют подходить к вопросу применения силы более свободно, чем было при Трампе: тогда как последний часто упоминал о том, что считает «красной линией» для силового ответа гибель граждан США за рубежом, в команде Байдена говорят, что не желают, чтобы иранцы думали, что Вашингтон будет терпеть нападения на коалицию в случае, если в них не будут гибнуть американцы, говорится в материале The Wall Street Journal.

В президентской администрации уверены, что авиаудар в минувшую пятницу стал «чётким сигналом» для Тегерана и пользующихся его поддержкой иракских группировок о том, что нападения на силы США должны быть прекращены. Между тем в минувшую среду одна из группировок нанесла по крупной военной базе «Аль-Асад» в западном Ираке удар с применением по меньшей мере десяти неуправляемых ракет; в результате погиб сотрудник компании-подрядчика вооружённых сил, находившийся в момент удара в убежище — у него случился сердечный приступ, отмечает обозреватель WSJ.

Как напоминает журналист, ракетные удары по американским силам в Ираке продолжаются с 2019 года несмотря на ответные шаги, предпринятые ещё администрацией Трампа — включая устранение на иракской территории иранского генерала Касема Сулеймани.