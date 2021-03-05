“Красивые отношения”, “Такие нежные”. В сети обсуждают публичный диалог Пугачевой с Галкиным
05.03.2021, 22:12,
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Российский шоумен Максим Галкин 5 марта разместил в сети серию снимков, на которых запечатлен с разными эмоциями.
“Какая фотка лучше?” – поинтересовался он у подписчиков.
“Два и четыре. Мой любимый”, – отреагировала на публикацию жена артиста, российская певица Алла Пугачева, выбрав те снимки, на которых Галкин запечатлен с улыбкой.
“Спасибо, любимая”, – ответил жене шоумен.
“Ой, какая любовь”, – прокомментировали диалог супругов фолловеры Галкина.
“Какие у вас красивые отношения”, – написали пользователи сети.
“Вы такие нежные”, – заметили подписчики.
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Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. Певица старше супруга на 27 лет.
У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. Супруги живут в поселке Грязь (Московская область).
В ноябре 2020 года супруги отметили 19 лет со дня знакомства.
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