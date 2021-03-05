 

Военные, захватившие власть в Мьянме, пытались снять $1 млрд с банковского счета в США

05.03.2021, 22:12, Новости дня
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Военные, совершившие переворот в Мьянме, 4 февраля пытались снять $1 млрд в Федеральном резервном банке США от имени центрального банка страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве США.

По информации журналистов, попытка была предпринята после того, как военные арестовали главу центробанка Мьянмы и назначили нового управляющего. Сделка была заблокирована Федеральным резервным банком США.

В минфине Соединенных Штатов отказались комментировать ситуацию. По данным информагентства, счет, с которого пытались перевести деньги, заморожен на неограниченный срок.

США готовят дополнительные меры в отношении виновных в гибели мирных демонстрантов во время протестов в Мьянме. Об этом 28 февраля заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране.

После переворота в стране начались акции протеста. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 4 февраля власти Мьянмы поручили ввести блокировку Facebook и его сервисов для “сохранения стабильности” в стране. 14 февраля почти полностью отключили интернет.

По данным ООН, 3 марта стал “самым кровавым” в Мьянме. В этот день во время разгона протестующих силовики застрелили не менее 23 человек и ранили около 100. Большинство убитых имеют ранения в голову.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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