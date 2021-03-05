В Украине начали действовать новые правила перевозки детей в авто

05.03.2021, 22:12, Новости дня

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4 марта в Украине вступило в силу постановление Кабинета Министров о внесении изменений в Правила дорожного движения касательно перевозки детей в транспортных средствах. О новых правилах сообщил в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В частности, вступили в силу следующие изменения:

дополнено определение детской удерживающей системы (вместо специальных средств) – это оборудование, способное содержать ребенка в сидячем или наклонном положении путем ограничения подвижности его тела;

убрали возраст ребенка, оставлен только рост (запрещается перевозить детей ростом менее 145 см без использования детских удерживающих систем);

убрали требование относительно использования детских удерживающих систем на транспортных средствах, осуществляющих регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, и специализированных транспортных средствах (медицинской помощи, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины, Управления государственной охраны во время выполнения ими неотложного служебного задания);

дополнили пункт о правилах использования детских удерживающих систем в транспортных средствах (дети должны быть пристегнуты, а характеристики системы – отвечать их весу и росту).

По словам Белошицкого, в 2020 году в Украине произошло более 4,4 тыс. дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей, в которых 168 детей погибли и около 4 тыс. были травмированы. Сотрудники полиции составили более 2,6 тыс. административных постановлений за нарушения правил перевозки детей.

“Использование детских удерживающих систем – это не только пассивная безопасность вашего ребенка, его жизнь и здоровье, но и вероятность того, что в случае ДТП он останется жив или получит менее серьезные травмы”, – отметил Белошицкий.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10222947546469698

24 февраля Кабмин одобрил постановление о европейских стандартах передвижения детей в автокреслах.

В Украине 20 ноября 2019 года вступил в силу закон, которым запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста, в транспортных средствах без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.

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