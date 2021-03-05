НБУ рассказал, будут ли вводить ограничения на банковские операции Коломойского из-за санкций США

05.03.2021, 22:12, Новости дня

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В заявлении Государственного департамента США в отношении бизнесмена Игоря Коломойского нет информации об ограничениях в части банковских операций. Об этом 5 марта “Новое время” сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.

Сегодня США объявили о внесении Коломойского в санкционный список в связи с его причастностью к крупной коррупции. Ему и его семье запрещен въезд в Соединенные Штаты.

В Нацбанке Украины отметили, что информации об ограничениях в части банковских операций, в том числе на территории Украины в заявлении нет.

Коломойский входит в десятку рейтинга богатейших украинцев. С состоянием в $1 млрд бизнесмен занимал восьмую позицию в рейтинге журнала “Forbes Украина” по состоянию на май 2020 года. По оценке журнала НВ на конец октября того же года, он с состоянием $1,18 млрд занимает шестое место в списке самых богатых граждан страны.

“Укрнафта” – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Группе “Приват” Коломойского принадлежит 43% акций этой компании, а НАК “Нафтогаз України” – 50% + 1 акция. Долгое время компанию контролировала группа “Приват”, но в 2015 году был принят закон о снижении планки кворума, необходимого для созыва собрания акционеров, который позволил государству вернуть управление компанией.

25 июня 2020 года председателем наблюдательного совета ПАО “Укрнафта” стал представитель НАК “Нафтогаз України”, гендиректор АО “Укртранснафта” Николай Гавриленко.

4 ноября 2020 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №4119 о финансовом оздоровлении ПАО “Укрнафта”. За него проголосовали 279 народных депутатов. В декабре НАК “Нафтогаз України” и “Укрнафта” погасили долги перед правительством Украины.

В начале февраля 2021 года, после почти шести лет судебного процесса, Стокгольмский арбитраж отказал миноритариям “Укрнафти” во взыскании с Украины $6 млрд.

Также в феврале Коболев сообщил агентству “Интерфакс-Украина”, что НАК “Нафтогаз України” начал переговоры с миноритариями о разделении активов компании.

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