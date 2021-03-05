Ученые перечислили болезни, возникающие из-за сидячего образа жизни

05.03.2021, 22:08, Разное

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Ученые рассказали, к каким последствиям может привести сидячий образ жизни. При этом от них не поможет избавиться даже периодическая физическая активность, поскольку некоторые осложнения можно убрать только путем изменения образа жизни.

Сидячая работа, а также вождение автомобиля приводят к тому, что человек большую часть времени находится практически в неподвижном состоянии. Самой распространенной проблемой такого образа жизни является диабет. В этом случае на рост уровня сахара в крови влияет то, сколько времени человек сидит в целом.

Также из-за сидячей работы страдают почки и на 36% возрастают риски развития рака толстой кишки, если сидячая работа составляет более шести часов. По словам экспертов, очень часто они наблюдают, что у людей с сидячим образом жизни возникают заболевания сердца и сосудов. Происходит это из-за накопления жира в области сердечной мышцы. При этом интенсивные тренировки не позволяют избавиться от него. Исчезает он, когда человек перестает много сидеть.

Источник: www.popmech.ru