Ученые отнесли мужчин к категории уязвимых перед коронавирусом людей

05.03.2021, 22:08, Разное

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Американские исследователи пришли к выводу, что мужчины оказались более уязвимыми перед коронавирусом по сравнению с девушками. Также на его проникновение в клетки и дальнейшее размножение влияют возраст и курение.

Мужчин, пожилых людей и курильщиков объединяет одна характерная черта, заключающаяся в повышенной экспрессии клеточного рецептора ACE2. Именно его использует коронавирус, чтобы проникнуть в здоровую клетку. Также у мужчин и пожилых людей наблюдается повышенная чувствительность к инфекции.

Исследованием влияния вируса SARS-CoV-2 на клетки людей разного пола, возрастных категорий и имеющих вредные привычки занимались сотрудники Исследовательского института трансляционной геномики в США. Результаты их работы доказали, что у девушек защита от коронавируса значительно лучше, чем у мужчин и пожилых людей.

Источник: www.medikforum.ru