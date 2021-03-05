Яков Кедми указал на несостоятельность американского прогноза о скором распаде России

05.03.2021, 22:08, Разное

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Политолог Яков Кедми прокомментировал прогноз, данный американскими аналитиками относительно будущего России. Израильский эксперт уверен в несостоятельности слухов о скором распаде РФ, аргументировав свою точку зрения фактами.

Яков Кедми уверен, что специалистам из Соединенных Штатов не удалось корректно предвидеть развитие событий в Российской Федерации. Израильский политолог уверен, что западные аналитики всего лишь выдают желаемое за действительность, не учитывая реальные обстоятельства. Недавно эксперты аналитической компании Stratfor их США сделала прогноз, в котором предсказали распад РФ уже через четыре года. Причиной такого исхода американцы называют большое количество неразрешенных территориальных споров.

Известно, что к РФ свои претензии относительно тех или иных регионов выдвигают самые разные государства. Однако все они, уверен израильский политолог, беспочвенны и не приведут ни к каким серьезным последствиям. Ранее Яков Кедми возглавлял у себя на родине спецслужбу «Натив», поэтому в подобных делах он разбирается профессионально. В своем комментарии он высмеял ожидания США, которые они поспешили принять за действительность. Со слов Кедми, единственное эффективное применение такому прогнозу – использовать его вместо туалетной бумаги.

Эксперт уверен, что за те четыре года, о которых шла речь в предсказании американских аналитиков, столь масштабные изменения произойти не смогут. А все претензии насчет территорий Японии на Курильские острова Москве уже даже не интересны. Невзирая ни на какие ультиматумы или притязания, РФ и далее будет придерживаться курса сохранения территориальной целостности и суверенитета государства.

Источник: inforeactor.ru