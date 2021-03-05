Киев заставил YouTube заблокировать оппозиционный канал «112 Украина»

05.03.2021, 21:58, Новости дня

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Телеканал «112 Украина» был заблокирован под давлением украинских властей, заявили представители телеканала.

«Сервис YouTube под колоссальным давлением украинских властей в лице президента Владимира Зеленского заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала «112 Украина», который имеет 925 тыс. подписчиков. Только вчера мы достигли отметки в 1 млрд просмотров на YouTube-канале «112 Украина», – передает РИА «Новости» заявление телеканала.

Как отметили представители «112 Украина», действующие власти Украины «теряют свой рейтинг из-за падения экономики и социальной сферы и пытаются уничтожить независимые СМИ».

В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.