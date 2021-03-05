 

Власти Москвы разъяснили условия для проведения массовых мероприятий в городе

05.03.2021, 21:58, Новости дня
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Урбанистический форум Москвы состоится в нынешнем году, а что касается фестивалей, то их проведение будет зависеть от ситуации в стране и в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы готовимся к активной фестивальной деятельности. Точно будет проведен Урбанистический форум Москвы, а что касается фестивалей, то будем смотреть и ориентироваться на ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве. Надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся», – цитирует ТАСС слова Собянина.

Ранее пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы сообщила, что проведение Московского урбанистического форума было перенесено на лето 2021 года из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. МУФ пройдет с 1 по 4 июля 2021 года. Все запланированные мероприятия, выступления и исследования будут реализованы.

Ранее Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска.

 



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