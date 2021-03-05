 

Мученицы – Личное мнение

05.03.2021, 21:56, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Читала комментарии к утреннему посту и просто диву давалась: мамаши поголовно не осознают свою ответственность.

Дети в подъездах совокупляются? А чо, нормально. Ребёнок нихрена не учится в школе? Так учителя виноваты. Вырос сынуля дебилом, который только и умеет, что пиццу жрать? Путин виноват.


Фото: Соцсети

Короче, я что подумала? Причина такого отсутствия воспитания лежит в родах.

Да-да, не удивляйтесь — вы плохие матери не потому, что дуры там или сволочи какие-то злонамеренные, а потому что рожали неправильно.

Как сейчас рожают? Под эпидуралкой. Поставят курочке капельницу окситоцина, она и кайфует в родах, вместо того, чтобы мучиться и страдать.

Пацаны, вы не знали, как ваши куры вас обманывают? Это потом она втирает, как корчилась в муках, рожая вам ребёночка или двух. Подвиг она совершила, ага.

На самом деле, всё — под наркозом. Вкололи и родила. С 90-х прошлого века так происходит.

Так вот, мало того, что потом горе-мамашки себя героинями выставляют — это было бы полбеды. Настоящая беда в том, что без родовых мук к женщине не приходит осознание материнства.

Не мучилась — не ценит. Логично? Да.

Отсюда и отсутствие воспитания. Нет понимания ценности своего ребёнка.

Гуляет где-то и свалился с эскалатора? Да пофиг, я ела в этот момент. В подъезде трахаются? Опять пофиг. В школе не учится, а только шляется по впискам? Учитель виноват, а я — нет.

К чему это я? Нужно искоренять причину. Нефиг каждой первой рожать под эпидуралкой — Б-г сказал, что рожать нужно в муках, и был прав.

Хотите поспорить? Спорьте, выставите себя дурами, велкам.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США

05.07 / Личное: Яркая и беременная

29.09 / В Госдуме хотят навсегда сделать 31 декабря выходным днем

25.12 / Актер Шайа ЛаБаф хочет пройти терапию после обвинений в насилии

07.07 / Алена Долецкая, Юлия Хлынина и другие на открытии выставки в рамках фестиваля “Черешневый лес”

07.08 / В Норильске при ликвидации старого разлива нефти произошел новый

08.01 / Генетики сообщили, что у многих пар однояйцевых близнецов ДНК имеются различия

23.10 / «Они оговорили человека» – Личное мнение

27.01 / Медики назвали вызывающие резкое сужение сосудов продукты

15.09 / Екатерина Варнава впервые открыто вышла в свет с режиссером после слухов о романе с ним

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска