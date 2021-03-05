Мученицы – Личное мнение
05.03.2021, 21:56,
Разное
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Читала комментарии к утреннему посту и просто диву давалась: мамаши поголовно не осознают свою ответственность.
Дети в подъездах совокупляются? А чо, нормально. Ребёнок нихрена не учится в школе? Так учителя виноваты. Вырос сынуля дебилом, который только и умеет, что пиццу жрать? Путин виноват.
Фото: Соцсети
Короче, я что подумала? Причина такого отсутствия воспитания лежит в родах.
Да-да, не удивляйтесь — вы плохие матери не потому, что дуры там или сволочи какие-то злонамеренные, а потому что рожали неправильно.
Как сейчас рожают? Под эпидуралкой. Поставят курочке капельницу окситоцина, она и кайфует в родах, вместо того, чтобы мучиться и страдать.
Пацаны, вы не знали, как ваши куры вас обманывают? Это потом она втирает, как корчилась в муках, рожая вам ребёночка или двух. Подвиг она совершила, ага.
На самом деле, всё — под наркозом. Вкололи и родила. С 90-х прошлого века так происходит.
Так вот, мало того, что потом горе-мамашки себя героинями выставляют — это было бы полбеды. Настоящая беда в том, что без родовых мук к женщине не приходит осознание материнства.
Не мучилась — не ценит. Логично? Да.
Отсюда и отсутствие воспитания. Нет понимания ценности своего ребёнка.
Гуляет где-то и свалился с эскалатора? Да пофиг, я ела в этот момент. В подъезде трахаются? Опять пофиг. В школе не учится, а только шляется по впискам? Учитель виноват, а я — нет.
К чему это я? Нужно искоренять причину. Нефиг каждой первой рожать под эпидуралкой — Б-г сказал, что рожать нужно в муках, и был прав.
Хотите поспорить? Спорьте, выставите себя дурами, велкам.
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Источник: Лена Миро
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