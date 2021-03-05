Мученицы – Личное мнение

05.03.2021, 21:56, Разное

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Читала комментарии к утреннему посту и просто диву давалась: мамаши поголовно не осознают свою ответственность.

Дети в подъездах совокупляются? А чо, нормально. Ребёнок нихрена не учится в школе? Так учителя виноваты. Вырос сынуля дебилом, который только и умеет, что пиццу жрать? Путин виноват.



Фото: Соцсети

Короче, я что подумала? Причина такого отсутствия воспитания лежит в родах.

Да-да, не удивляйтесь — вы плохие матери не потому, что дуры там или сволочи какие-то злонамеренные, а потому что рожали неправильно.

Как сейчас рожают? Под эпидуралкой. Поставят курочке капельницу окситоцина, она и кайфует в родах, вместо того, чтобы мучиться и страдать.

Пацаны, вы не знали, как ваши куры вас обманывают? Это потом она втирает, как корчилась в муках, рожая вам ребёночка или двух. Подвиг она совершила, ага.

На самом деле, всё — под наркозом. Вкололи и родила. С 90-х прошлого века так происходит.

Так вот, мало того, что потом горе-мамашки себя героинями выставляют — это было бы полбеды. Настоящая беда в том, что без родовых мук к женщине не приходит осознание материнства.

Не мучилась — не ценит. Логично? Да.

Отсюда и отсутствие воспитания. Нет понимания ценности своего ребёнка.

Гуляет где-то и свалился с эскалатора? Да пофиг, я ела в этот момент. В подъезде трахаются? Опять пофиг. В школе не учится, а только шляется по впискам? Учитель виноват, а я — нет.

К чему это я? Нужно искоренять причину. Нефиг каждой первой рожать под эпидуралкой — Б-г сказал, что рожать нужно в муках, и был прав.

Хотите поспорить? Спорьте, выставите себя дурами, велкам.

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