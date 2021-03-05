Дикие собаки не умеют стрелять

05.03.2021, 21:30, Разное

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В национальном парке «Лосиный остров» убито шестнадцать пятнистых оленей. В телах животных огнестрельные раны. Но руководство утверждает: собаки загрызли.

Тела убитых пятнистых оленей весь февраль находили на территории национального парка «Лосиный остров». Всего погибло шестнадцать животных. В парке живет около ста тридцати оленей, всю зиму их кормят работники биостанции. Погибло больше десяти процентов поголовья перед весенним периодом размножения. Это очень страшный удар по популяции.

Инспекторы парка, отвечающие за охрану животных, нашли несколько тел оленей с пулевыми ранениями в лопатку (так стреляют профессиональные охотники). Они составили акты о зафиксированных фактах браконьерства, сообщили администрации парка. По словам инспекторов, никакой реакции не последовало.

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Тела животных просто вывезли с территории, никто даже не вызывал наряд полиции, хотя браконьерство — уголовное преступление.

Прокомментировать такие странные решения администрация парка отказалась. Нам не удалось задать им вопросы по телефону, на письменный запрос редакции на момент публикации текста ответа также не поступило. Зато на сайте «Лосиного острова» висит бодрый отчет о случившемся: «Заключение специалиста ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» (Мытищинская ветеринарная станция) установило, что причиной гибели трех особей пятнистых дальневосточных оленей стали множественные кусано-рваные раны, несовместимые с жизнью. Пулевые отверстия отсутствуют, случай браконьерства исключен».

Фото мертвых животных начали попадать в социальные сети еще в середине февраля. Но общественного резонанса не вызвали и большого внимания СМИ не привлекли, после короткого сюжета «Вестей» в парк даже не стало труднее попасть.

Фото из соцсетей

Для сравнения: прошлой зимой, после убийства браконьерами одной лосихи с лосенком в Калужской области, благодаря усилиям местных экологов, полиции, Росгвардии и регионального министерства природы прошли рейды, где было изъято больше четырехсот незарегистрированных единиц оружия. Скандал в СМИ был грандиозный.

В десяти минутах от МКАД, на территории национального парка, даже не в рекреационной его части, где свободно могут гулять отдыхающие, а в охраняемой зоне покоя для зверя, погибло шестнадцать оленей. Подойти к ним не составляет никакого труда, животные кормятся недалеко от биостанции, где для посетителей несколько раз в день проводят экскурсии. Дикие олени приходят к кормушкам и солончакам, спокойно относятся к проезжающим мимо автомобилям. Они подпустили меня на расстояние в двадцать метров. И даже после того, как я подобралась по глубокому снегу гораздо ближе расстояния выстрела, не попытались скрыться, а неспешно развернулись и пошли в другую сторону. Стрелять в таких животных — это то же самое, что попросить домашнюю дрессированную собаку сесть по команде, отойти и выстрелить в упор.

Один из оленей погиб прямо у крыльца егерской сторожки, он прибежал туда в поисках защиты. Но егерей в парке давно нет. Новое руководство «Лосиного острова», Рустам Якубов и его команда, упразднили егерскую службу на местах и сократили около тридцати егерей. Для работы с территорией в тринадцать тысяч гектаров осталось двенадцать человек. Больше тысячи гектаров на человека. В отдаленном заповеднике в Республике Тыва, где на десять тысяч гектаров один браконьер и один егерь из одного и того же горного села, эта стратегия могла бы иметь право на существование. А в «Лосином острове» оставшиеся двенадцать инспекторов должны следить за территорией, разбитой по разным частям Москвы и Московской области, в транспортной доступности от города миллионника, где много желающих пострелять.

Фото из соцсетей

— Раньше у нас были смены на местах, были егеря, ночные дежурства. Никогда не было проблем с браконьерством. Началось в этом году. При предыдущем руководстве у нас было больше десяти машин, квадроциклы, снегоходы, теперь осталось в рабочем состоянии три машины. Ничего не ремонтируется. Инспекторы начинают смену с базы в Сокольниках, выезжают оттуда. До территории в Мытищах, где погибли животные, можно по пробкам добираться больше часа. Когда мы нашли первых убитых оленей с огнестрельными ранами, составили акты, сообщили руководству, можно было поймать этих браконьеров. Там не так много способов попасть на территорию, даже оставшихся сейчас людей хватило бы. Они не один день там стреляли, можно было запустить, перекрыть выезды, выловить и загнать в угол. Но руководство нас не поддержало. Тела вывезли, потом сказали, собаки загрызли. Собаки действительно были, но они пришли на запах крови, потому что эти убийцы побросали тела на снегу. Просто постреляли и уехали. На запах крови пришли дикие собаки, загрызли еще несколько животных, но стрелять собаки точно не умеют, — рассказывает один из инспекторов парка, имя скрыто по просьбе героя.

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Браконьеры не просто знали, где найти оленей и как пройти в парк, но и были хорошо информированы о расположении камер наблюдения и угле их обзора. Им удалось не просто не засветить лица, но и вообще не попасть на камеры.

Стреляющие были кем-то хорошо информированы. Они не охотились ради выгоды: продажи всей туши, шкур или мяса, даже не хотели повесить рога у себя над камином. Они цинично расстреляли почти в упор прикормленных животных и бросили тела на снегу на съедение бездомным собакам.

Экскурсовод «Лосиной биостанции», рассказывающая об общительной лосихе Марго и кабане Фросе родителям детей, висящих на ограждениях вольеров, отвечает на мой вопрос о том, кто охраняет животных национального парка:

— Никто их не охраняет, от кого их охранять? Естественных врагов у них тут нет, волки на территории не водятся и никогда не водились. Иногда их убивают бездомные собаки, но это только в сильные морозы. А стрелять в них? Никто не стреляет.

Экологические активисты больше десяти лет борются за «Лосиный остров». Частая смена руководства парка не привела к улучшениям, а, наоборот, довела ситуацию до крайности. За последние годы скандалов вокруг парка было множество: распил бюджетных денег и продажа охраняемой территории «Лосиного острова» под строительство торгового центра; прокладка дорожной хорды, под которую магическим образом изменились назначение земель и границы парка, которые есть на всех планах города; теперь — браконьерство.

Редакция направила запросы в администрацию «Лосиного острова», а также в прокуратуру по г. Москве, Следственный комитет и МВД города Москвы с просьбой провести проверку по факту халатности, а также возможного сокрытия факта уголовного преступления руководством парка.

Анастасия Егорова

СПРАВКА «НОВОЙ»

Якубов руководит «Лосиным островом» с июня 2019 года, а с осени 2012 года по начало 2014 года возглавлял Управление особо охраняемыми природными территориями по Северному административному округу Москвы. До того Якубов был учредителем туристического агентства «Клуб путешествий», торговал автомобильными аксессуарами и автокосметикой, был соучредителем нескольких торговых предприятий, в одном из них его партнером был председатель межрегиональной общественной организации ветеранов-пенсионеров и сотрудников органов внутренних дел, правоохранительных органов и военнослужащих внутренних войск Александр Лазарев. Эта общественная организация и коммерческие компании на данный момент ликвидированы.

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