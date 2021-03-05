“Не до размышлений было”. Бондарчук рассказал, как отреагировал на то, что дочь родилась с инвалидностью

05.03.2021, 21:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский режиссер Федор Бондарчук в интервью, которое 5 марта размещено на YouTube-канале Meduza Originals, отвечая на вопрос ведущей Катерины Гордеевой, как в 1999 году отреагировал на новость о том, что у его новорожденной дочери Варвары обнаружили инвалидность, заявил, что ему было не до размышлений.

Режиссер назвал себя проектным человеком, который поставил перед собой задачу сделать все, чтобы дочь была счастливой.

“Окружение было тяжеловато. Дочь – ангел. Дочь потрясающая, умнее меня и нас всех. Иметь такое сострадание и любовь, которые нам неведомы. А страна немножко была не подготовлена. Она являлась агрессивной средой для таких деток. Тяжелее родителям было. Сразу же такое количество проблем возникло, что не до размышлений было и эмоциональных переживаний. Еще [старший сын] Сережа упал с велосипеда. В общем, двое детей у меня лежали в реанимации. А такие упаднические мысли меня никогда не посещали”, – рассказал он.

По словам Бондарчука, сейчас Варвара учится в одной из московских специализированных школ, а на выходных приезжает к нему.

Дочь Федора и Светланы Бондарчук Варвара. Скриншот: Meduza Originals / YouTube

“Она живет в городе, когда учится, а на выходных – дома, со мной”, – заявил Бондарчук.

Режиссер рассказал, что дочь также ездит за границу, где у нее много друзей.

ВИДЕОВидео: Meduza Originals / YouTube

Дочь Бондарчука Варвара (1999) родилась в браке с российской телеведущей Светланой Бондарчук. У нее есть родной старший брат Сергей (1991).

Федор и Светлана Бондарчук развелись в 2016 году. В сентябре 2019 года после четырех лет отношений режиссер женился на актрисе Паулине Андреевой. 2 марта 2021 года у супругов родился сын Иван. Бондарчук старше жены на 21 год.

Светлана Бондарчук в августе 2020 года вышла замуж за российского фотографа и дизайнера Сергея Харченко. Супруг моложе Бондарчук на пять лет.

—