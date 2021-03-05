Президент компании “Мотор Січ” Богуслаев о контракте с китайцами: Они нас обманули

05.03.2021, 21:22, Новости дня

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Президент ПАО “Мотор Січ” Вячеслав Богуслаев на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 4 марта заявил, что китайские покупатели акций завода нарушили обязательство о вложении $250 млн инвестиций. Видео с заседания комитета опубликовал в Facebook журналист Игорь Соловей.

Никакого договора об инвестициях со стороны китайских товарищей нет. Они нас обманули… Нет инвесторов китайских и нет инвестиционной программы. Обещания есть, в договоре приобретения акций написано: в 2018 году должны $100 млн, и $150 – итого $250 млн – и ни копейки!” – заявил Богуслаев.

Он также подтвердил, что в 2016 году китайские партнеры в критический момент предоставили заем на $100 млн, который нужно вернуть в 2026 году, и предприятие готовится это сделать. Он подчеркнул, что это не было инвестициями, и отметил, что китайцы должны были для инвестирования получить разрешение Антимонопольного комитета, что не было сделано.

Глава “Мотор Січі” отметил, что в этой ситуации он и профсоюз завода поддерживают решение президента Владимира Зеленского о введении санкций в отношении китайских акционеров, потому что “надо кончать бардак”.

“Я провожу ежедневные телемосты с китайскими заказчиками. Я им объясняю: если я, Богуслаев, на территории Китая буду нарушать китайские законы, что вы со мной сделаете? Они улыбаются. Так и ваш уважаемый [ключевой бенефициар Skyrizon] Ван Цзин не должен на территории Украины нарушать украинские законы”, – пояснил президент компании.

https://www.facebook.com/solovey.igor/videos/5096665320406099/

В то же время, Богуслаев, который до сделки с китайцами был одним из крупнейших акционеров “Мотор Січі”, в комментарии журналистам после заседания комитета высказался против предложения о полной национализации предприятия. Он считает, что следует оставить за китайцами 35%, а контрольный пакет – за государством.

“Ну какая национализация? Надо договариваться с китайцами: разрешить им 35%. Остальное нужно, чтобы они продали государству, цивилизованно. Послу нужно объяснить: не разрешает наше государство управлять нашим предприятием иностранному гражданину. Я настаиваю на том, чтобы контрольный пакет остался государству, “Укроборонпрому”. Но просто рвать отношения с китайскими друзьями нельзя… Я их называю друзьями, ведь они в критический момент помогли, заняли $100 млн. Но просто так, чтобы мы на Китай наплевали – так не поступают”, – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/solovey.igor/videos/5096692467070051/

ПАО “Мотор Січ” – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

В материалах, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений, сказано, что в 2016 году собственник предприятия Вячеслав Богуслаев продал 56,009% акций семи компаниям, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. При этом в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что не давали разрешения на сделку, что в таких случаях необходимо.

В июле 2017 года на сделку обратила внимание Служба безопасности Украины, которая начала уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса.

В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций “Мотор Січі”, которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.

В 2019 году Богуслаев подтвердил, что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн.

Антимонопольный комитет Украины несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку “Мотор Січі”. Компания Skyrizon пыталась получить такое разрешение совместно с компанией DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского. После того как АМКУ в ноябре 2020 года отклонил очередную заявку, китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в “Мотор Січ”.

Против продажи ПАО “Мотор Січ” китайским инвесторам выступали США. Во время визита в Украину в 2019 году тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что постарается убедить украинские власти, что сотрудничество с Китаем опасно.

15 января 2021 года бюро промышленности и безопасности министерства торговли США включило Skyrizon в список “конечных военных пользователей, для которых установлен специальный режим сотрудничества с американскими компаниями”. В ответ в компании заявили о недопустимости политизации торгово-экономических отношений и необоснованного давления на предприятия из Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января подписал указ о введении санкций против китайских инвесторов “Мотор Січі”: Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, Beijing Xinwei Technology Group.

Китайский инвестор назвал санкции “варварским грабежом”. В МИД Китая выразили надежду, что Украина будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов.

На второй неделе марта фракция “Слуга народа” готовится подать в Раду проект закона о национализации ПАО “Мотор Січ”, сообщил глава фракции Давид Арахамия.

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