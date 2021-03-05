“Замечательный подарок Украине на годовщину смерти Сталина!” Соцсети обсуждают санкции против Коломойского

05.03.2021, 21:22, Новости дня

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Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против бизнесмена Игоря Коломойского. Помимо бизнесмена, санкции введены против жены Коломойского Ирины, его дочери и сына. Им запрещен въезд в США. “Я публично объявляю о внесении в санкционный список олигарха и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского в связи с его причастностью к крупной коррупции. Будучи официально на посту губернатора Днепропетровской области Украины в 2014–2015 годах, Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам своего правительства и общественным процессам, включая использование своего политического влияния и официальной власти для его личной выгоды”, – заявил Блинкен.

Пользователи соцсетей отреагировали на это событие волной комментариев. “ГОРДОН” собрал самые интересные посты.

“Попасть под санкции США для любого бизнесмена – это как попасть под поезд. Теперь интересно как будут вести себя бизнес-партнеры “олигарха под санкциями”? – задался вопросом бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

https://www.facebook.com/korchilava.bacho/posts/3952249364831283

Санкции США против бизнесмена Игоря Коломойского должны стать встряской для президента Украины Владимира Зеленского, считает главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5375722125801373

“Санкции против Коломойского в основном были подготовлены для предыдущей администрации. Почему их не обнародовали – отдельная тема. Но внедрение санкций прямо сейчас – это гораздо больше, чем санкции на одного конкретного олигарха. Это сигнал Украине, что нужно, наконец, начать деолигархизацию”, – считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1395564847457534

“Правительство США сделало замечательный подарок Украине на годовщину смерти Сталина!” – иронизирует редактор “Европейской правды” Сергей Сидоренко.

https://www.facebook.com/sergio.kiev.ua/posts/3684634411590947

“Таким публичным заявлением правительство США, по сути, объявило Коломойского человеком, с которым не рекомендуется иметь дело, объявив его токсичным на весь мир”, – считает экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко.

“Санкции США против Коломойского особенно приятны не сами по себе, а пониманием того, что будет и будет еще больше. Главный вопрос все-таки к улице Банковой. А с украинской стороны будут ли успехи в погоне за Коломойским, или моль съела все карательные дела в следственных органах?” – спрашивает политолог Ярослав Божко.

https://www.facebook.com/YaroslawBozhko/posts/3371556372950354

Также не обошлось без шуток и фотожаб.

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