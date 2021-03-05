В “Слуге народа” прокомментировали санкции США против Коломойского

05.03.2021, 21:22, Новости дня

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США санкциями против украинского бизнесмена Игоря Коломойского дали сигнал всем, кому важны отношения с Вашингоном, что с Коломойским не желательно иметь дело. Об этом заявил глава партии и первый замглавы парламентской фракции “Слуга народа” Александр Корниенко в комментарии “РадіоСвобода”.

“США сегодня фактически показали, что не хотят видеть Коломойского, членов его семьи и связанных лиц в своей стране”, – сказал он.

Корниенко отметил: независимо от того, как будут развиваться события с санкциями, расследование дел, связанных с Коломойским, в Украине продолжится.

“Это касается и “ПриватБанка” и других историй. Офис генерального прокурора и НАБУ плодотворно работают в тех производствах, которые есть”, – заверил глава партии.

Он подчеркнул, что “любой миллиардер” должен в Украине понимать, что живет по общим для всех законными правилам.

Сегодня США объявили о внесении Коломойского в санкционный список в связи с его причастностью к крупной коррупции. Ему и его семье запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Коломойский входит в десятку рейтинга богатейших украинцев. С состоянием в $1 млрд бизнесмен занимал восьмую позицию в рейтинге журнала “Forbes Украина” по состоянию на май 2020 года. По оценке журнала НВ на конец октября того же года, он с состоянием $1,18 млрд занимает шестое место в списке самых богатых граждан страны.

Министерство юстиции США в августе 2020 года подало против Коломойского и украинского бизнесмена Геннадия Боголюбова два гражданских иска, в которых обвинило бизнесменов в отмывании средств “ПриватБанка”. Минюст требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

Коломойский отрицал обвинения минюста США в отмывании денег “ПриватБанка”. “Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007–2008 годах по соглашению с компанией “Евраз”, и с доходов других бизнесов, которые хранились в “ПриватБанке”, – говорил бизнесмен в августе. На фоне этих событий 10 августа в Киеве активисты требовали экстрадиции Коломойского в США, писали “Буквы”.

К концу года минюст США подал еще один гражданский иск против бизнесменов. В нем утверждается, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, “была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в “ПриватБанке” в Украине с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы”.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

С того же года Украина судится с бывшими владельцами “ПриватБанка”, которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.

19 декабря Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем.

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