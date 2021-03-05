 

Страны ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти в апреле. После этого цена на нефть начала расти

05.03.2021, 21:22, Новости дня
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Страны ОПЕК+ решили сохранить добычу нефти в апреле на нынешнем уровне, несмотря на ожидания участников рынка, что она вырастет на 1,5 млн баррелей в сутки. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба организации ОПЕК.

“Министры одобрили сохранение уровня производства марта в течение апреля месяца, за исключением России и Казахстана, которым будет разрешено увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления”, – говорится в сообщении.

В организации отметили, что в апреле Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Цена эталонной марки нефти Brent 5 марта выросла на 4,2% и торгуется на уровне $69,55 за баррель. Стоимость нефти марки WTI тоже выросла, стоимость барреля достигла $66,29. 

По данным данные Investing.com, Goldman Sachs Commodities Research повысил прогноз цены на нефть Brent во втором и третьем кварталах на $5 за баррель после решения ОПЕК+. Банк прогнозирует цену на Brent на уровне $75 за баррель во втором квартале и $80 за баррель в третьем квартале 2021 года, говорится в записке кредитора, датированной четвергом, сообщается на сайте.

По итогам 2020 года в связи с рекордным падением спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановкой промышленности цены на Brent обрушились на 21,86%. В течение года нефть этой марки торговалась в диапазоне $15,98–71,75 за баррель.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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