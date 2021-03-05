 

Житель Балашихи обустроил в своей квартире нарколабораторию

05.03.2021, 21:20, Разное
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В Балашихе задержали 33-летнего местного жителя, которого заподозрили в незаконном обороте наркотических средств, передает “Радио 1”. В его квартире полиция обнаружила целую нарколабораторию. Там были обнаружены стеклянные колбы, электронные весы и другое оборудование, а также порядка 100 граммов наркотических веществ. Установлено, что мужчина производил амфетамин.



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