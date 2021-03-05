Роскачество рассказало геймерам о методах защиты от мошенников

05.03.2021, 21:18, Разное

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Российская организация Роскачество дала несколько рекомендаций геймерам, которые помогут не стать жертвой мошенников. На сегодняшний день игровой рынок является очень разнообразным, поэтому существует множество методов, позволяющих обмануть доверчивых людей.

В первую очередь Роскачество не советует скачивать пиратские копии игр в Сети, поскольку в них могут внедрить вирусы или трояны, которые не смогут обнаружить даже современные антивирусы. Обычно такие игры распространяются на пиратских сайтах или торрент-трекерах.

Кроме того, оплачивать игры следует картой, на которой нет большого количества денег. Мошенники умеют создавать сайты, которые внешне очень трудно отличить от оригинальных магазинов, но при вводе реквизитов на таких ресурсах можно потерять все свои финансы. Чтобы не стать жертвой такого обмана необходимо тщательно проверять информацию в электронных письмах.

Иногда мошенники рассылают письма с предложением принять участие в фальшивом бета-тесте игры или выпускают клоны мобильных игр. По словам сотрудников Роскачества, все это делается ради получения материальной выгоды путем ввода в заблуждение игрока.

Источник: rskrf.ru