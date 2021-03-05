 

Названо условие сокращения заболеваемости COVID-19 в РФ до единичных случаев

05.03.2021, 21:18, Разное
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Эксперт Павел Волчков назвал условие, при котором в РФ будет сокращаться инфицирование COVID-19 до единичных случаев. В то же время не исключается, что в скором времени в стране снова произойдет всплеск заболеваемости, поскольку во многих регионах отменены ограничения.
Избежать негативного сценария развития событий удастся, если в РФ будет продолжаться наращиваться темп вакцинации населения. К концу марта в связи с тем, что делаются прививки против COVID-19, прирост заболевших может снизить до 0,1%. Если к лету вакцинируются 30-35 миллионов человек, в августе счет инфицированных будет идти на единицы.

По словам Павла Волчкова, при соблюдении графика вакцинации станет происходить планомерное падение эпидемиологических цифр. Низкие показатели могут уже начать наблюдаться в мае, когда прирост числа тех, кто получил положительный тест на коронавирус, в сутки составит несколько сотен.

Москва ровно год назад ввела режим повышенной готовности к эпидемии. Тогда в стране присутствовало несколько инфицированных. За год в стане COVID-19 подхватили 4,2 миллиона человек.

Источник: news.ru



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