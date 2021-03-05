 

ВШЭ заняла второе место в топ-100 среди российских вузов по количеству предметов и отраслей QS

05.03.2021, 21:18, Разное
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Высшая школа экономики попала в ТОП-50 по предметным и отраслевым рейтингам QS. Об этом говорится в пресс-релизе образовательной организации, выпущенном 4 марта.
Теперь вуз присутствует в четырех из пяти рейтингов QS. Также он есть в примерно половине перечня основных предметов по версии организации. В пресс-центре ВШЭ отметили, что за минувший год вуз существенно улучшил позиции в нескольких направлениях, что было оценено на мировом уровне, информирует gazeta.ru

Сбербанк постоянно наблюдает за успехами учеников Высшей школы экономики. По словам Германа Грефа, являющегося членом наблюдательного совета ВШЭ и председателем правления кредитной организации, талантливые студенты имеют все возможности проявить себя в выбранной ими отрасли. В Сбербанке есть специальные программы стажировок, позволяющие испытать свои знания на практике.

Ярослав Кузьминов, являющийся ректором ВШЭ, отметил, что результаты, зафиксированные QS, говорят о реальных успехах вуза.



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