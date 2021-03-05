Мнение: Парад старперов в США

05.03.2021, 21:16, Разное

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Байден и Сандерс

Все-таки есть у меня сила предвидения. “…кризис прежде всего ДемПартии, руководство коей (что было заметно еще на прошлых выборах) совсем оторвалось от реальности и не оставляет попыток просто ломать избирателей (и саму реальность) через колено”. Конечно, я не ожидал, что попаду НАСТОЛЬКО в точку.

Вот что написал про американские праймериз ровно (!) год назад.

“Довольно забавно наблюдать, в какое убогое зрелище превратились нынче выборы президента США. На праймериз Демпартии в канун Супервторника (более чем за полгода до выборов) в гонке за номинацию остались всего три реальных кандидата, три глубоких старикана: Сандерс, Байден и Блумберг. Всем – под 80. По итогам одного старичка (Блумберга) они потеряли, теперь от демократов борются двое (причем Байден, похоже, уже наполовину в маразме – но кому это мешает). Получается – если любой из демпартейных кандидатов каким-то чудом победит – он будет первым президентом США, кто на посту перевалит на 9-й (!) десяток.

Хотя и Трамп – тоже, мягко говоря, не мальчик: ему 73 (Сталин, к примеру, откинул копыта в 74, Брежнев – в 75). К слову сказать, из советских участников знаменитых “гонок на лафетах” – когда в СССР в период с 1982 по 1985 каждый год мёрли, как мухи, генсеки – ни один даже близко не приблизился к нынешнему возрасту Байдена! Вот вам и “кремлевские старцы”; Андропову и вовсе было “всего” 69. А ведь Байден в свои 78 собирается только начать!..

Конечно, такую разницу в бодрости “старцев” можно списать на более качественное американское питание и здравоохранение (хотя в Кремле, думается, с питанием тоже всегда было неплохо, чай, не Стерлитамак). Но все ж более достоверно было бы предположить, что засилье кандидатов-старперов на американских выборах – это все-таки показатель определенного нездоровья самой американской политической системы (как, кстати, весь мир считал – и справедливо – советские “гонки на лафетах” показателем нездоровья СССР как государства).

Как так получилось, что уже к Супервторнику (то есть по сути на старте гонки за номинацию) из борьбы выбыли ВСЕ кандидаты в более-менее дееспособном возрасте?! В стране с населением в 320 млн. “кончились” молодые политики? Или все, кто моложе 70, резко стали избирателю неинтересны?

Скорее мы видим, что и в США (не только в России!) проявляется та же болезнь – что-то не так с “социальными лифтами”. Молодым в Штатах, оказывается, не везде дорога! Кто бы мог подумать… В политике с “молодой кровью” – явная недостача. Видимо, в значительной степени “застой крови” порожден кризисом прежде всего ДемПартии, руководство коей (что было заметно еще на прошлых выборах) совсем оторвалось от реальности и не оставляет попыток просто ломать избирателей (и саму реальность) через колено.

Сталин (который возраст нынешнего Трампа не пережил), помнится, называл это “головокружением от успехов”. “Диктатура меньшинств” – идеология политкорректности, на которую сделала ставку Демпартия – казалась всесокрушающим козырем, но она, всей видимости, выдыхается. И партия, и идеология. Дай-то бог…

Не люблю меньшинства. Старперы, кстати – это ведь тоже ОНО (2020).