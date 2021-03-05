В Москве временно не останавливаются поезда на станции метро «Сухаревская»

05.03.2021, 21:08, Новости дня

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Поезда московского метро проезжают без остановки станцию «Сухаревская» Калужско-Рижской линии в сторону центра по требованию полиции, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

«По требованию полиции поезда в центр временно проезжают станцию «Сухаревская» Калужско-Рижской линии без остановки», – сообщается в Telegram-канале департамента.

Напомним, ранее столичный департамент транспорта предупредил о повышении цен на эвакуацию машин.