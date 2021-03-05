 

В Москве временно не останавливаются поезда на станции метро «Сухаревская»

05.03.2021, 21:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Поезда московского метро проезжают без остановки станцию «Сухаревская» Калужско-Рижской линии в сторону центра по требованию полиции, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

«По требованию полиции поезда в центр временно проезжают станцию «Сухаревская» Калужско-Рижской линии без остановки», – сообщается в Telegram-канале департамента.

Напомним, ранее столичный департамент транспорта предупредил о повышении цен на эвакуацию машин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11 / Der Spiegel – спор вокруг соглашения по брекситу может дойти до Европейского суда

06.08 / Лукашенко рассказал об отношениях сына-«оппозиционера» с Путиным

16.09 / Лукашенко выдвинул условие переориентации грузопотоков с Прибалтики на Россию

15.07 / Убийство военного медика на Донбассе имеет все признаки военного преступления – Шмыгаль

01.07 / Участки для финального дня голосования по Конституции открылись в Москве

08.09 / УДАР лидирует в Киеве и имеет вдвое больший рейтинг, чем “Европейская солидарность” и “Слуга народа”

14.10 / В Кремле заявили о неприемлемом отношении ЕС к РФ из-за Навального

07.09 / Саакашвили cогласился стать премьером Грузии

25.01 / В Госдуме решили подсчитать «пострадавших» на несанкционированных акциях

17.10 / В Израиле устроили акцию протеста против продажи оружия Азербайджану

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска