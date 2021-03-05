Малькевич: Закон «о самоконтроле» соцсетей сделает интернет-площадки более безопасными

05.03.2021, 21:08, Новости дня

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«Одним из критериев, по которым можно определить интернет-ресурс как социальную сеть, станет суточная посещаемость более 500 тыс. человек на территории РФ», – отметил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Ранее Роскомнадзор подготовил проект приказа об установке счетчиков контроля посещаемости для соцсетей в рамках закона об их «самоконтроле».

«Напомню: 1 февраля «в силу вступил закон о «самоочищении» или о «самоконтроле» социальных сетей. Упомянутый закон впервые вводит юридический термин «социальная сеть». Установка счетчиков необходима для отслеживания установленных законом параметров. Чтобы закон заработал в полном объеме, необходимо принять еще ряд подобных подзаконных актов, что в настоящий момент это и происходит», – указал первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

О том, что Роскомнадзор разработал проект приказа об установке счетчиков контроля посещаемости для соцсетей, стало известно накануне. Ведомство обяжет их устанавливать у себя счетчики посещений уникальных пользователей, находящихся на территории России. Если определить количество пользователей через счетчики по каким-то причинам будет невозможно, Роскомнадзор будет получать данные благодаря специальному ПО или на основании общедоступных сведений в интернете.

«Закон от 1 февраля фактически обязывает соцсети ответственно относиться к тому контенту, который публикуется на их площадках. Вводится самоконтроль интернет-платформ – базовые универсальные правила по самостоятельному контролю площадками за размещаемым на них контентом. Таким образом государство устанавливает минимальные правила, по которым интернет-компании отныне будут работать», – добавил эксперт.

По словам Малькевича, требования закона носят весьма гуманный характер и распространяются исключительно на владельцев интернет-платформ, не влияя на привычное взаимодействие пользователей с площадками. «Интернет станет более безопасным местом для пользователей, как только закон заработает в полную силу», – подытожил первый зампред комиссии Общественной палаты.