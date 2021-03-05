 

США ввели санкции против Коломойского и его семьи за коррупцию

05.03.2021, 21:08, Новости дня
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Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, его жене и двум детям будет запрещен въезд в США. Бизнесмен внесен в список за «значительную коррупцию», сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский участвовал в коррупционных действиях… в том числе использовал свое политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды. Хотя нынешнее внесение в список основано на действиях того времени, когда он занимал эту должность, я также хочу выразить обеспокоенность нынешними постоянными усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов на Украине, эти действия несут серьезную угрозу ее (Украины – ред.ВЗГЛЯД) будущему», – приводит РИА «Новости» заявление Блинкена.

Въезд в США запрещен также членам семьи олигарха: «жене Ирине, дочери Анжелике и сыну Израилю Цви Коломойскому», – уточняется в сообщении.

Блинкен также заявил, что США и дальше будут поддерживать реформы на Украине, в тоv числе «использовать свои полномочия подобные этим, чтобы продвигать принцип ответственности для коррумпированных лиц в регионе и по всему миру».

Минюст США также захотел конфисковать три объекта недвижимости Коломойского. Прежде ведомство требовало от суда конфисковать офисные здания в Далласе и Луисвилле. Теперь министерство захотело конфисковать и здание в Кливленде. Если раньше минюст оценивал два здания в 70 млн долларов, то сейчас уже три оцениваются только в 60 млн.. Напомним, американские власти считают, что с 2008 по 2016 год, когда «Приватбанк» был национализирован решением украинского правительства, Коломойский и Боголюбов вывели из него миллиарды долларов. Средства поступали в США, где бизнесмены Мордехай Корф и Уриэль Лабер отмывали их. После этого средства тратились на приобретение компаний и недвижимости по всей стране.



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