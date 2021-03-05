 

Когда в башке — выделения – Личное мнение

05.03.2021, 21:06, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бывшего мужа Айзы Диму арестовали на Бали по подозрению в подделке документов.


Фото: Соцсети

Потрёпанный сёрфер, больше похожий на подъездного алкоголика, влетел в авторитарное государство Индонезия, 90% населения которого практикует ислам, и предоставил пограничникам тест на ковид. Тест выглядел странно.

Сотрудники полиции позвонили в клинику, где якобы был сделан анализ. Клиника опровергла выдачу документа.

Теперь Диме грозит наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Балийская тюрьма Керобокан известна жёсткими условиями содержания заключённых, мятежами и наплевательским отношениям к правам человека.


Фото: Соцсети

Я смотрела документальный фильм, в котором Президент Индонезии назвал сотрудников организаций, занимающихся правами человека, идиотами. Да, именно так и сказал: эти идиоты.

Смотрела я и другие документальные фильмы (Act of Killing и Look of Silence, но не забивайте себе этим головы, пожалуйста, а листайте и дальше Инстаграмы Айзы и Бони), которые дали мне чёткое представление о том, что из себя представляет государство под названием Индонезия.   Да, курочки, Бали — это Индонезия, хоть вы, наверное, и не в курсе.

Вот мне в Индонезии делать нечего. Совершенно не моя тема.   Бали — это отдых для низко оплачиваемых фрилансеров, третьесортных блогерок и селебок категории С.

Мне интересно другое: что должно быть в башке у человека, который, прилетев в авторитарное, мусульманское государство, суёт пограничникам поддельную справку? Выделения Айзы?

  А что в головах у вас, кроме ужина?  

Рассказывайте.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Булочки с Крымом

02.12 / Не захотела тройничок – Личное мнение

18.02 / Медики дали советы по укреплению организма перед весной

11.09 / ЛНР будет судиться с BMW за использование их государственного флага в логотипе серии BMW М

25.11 / Мнение: “Адмирал Кузнецов” в Мурманске. Ноябрь 2020

20.07 / Учёные рассказали, как орехи пекан влияют на людей с лишним весом

20.09 / Грамши, а не Ганди

09.07 / Мнение: Разглашение гостайны в СССР

16.01 / Мнение: Есть ли смысл искать антитела?

11.01 / Гоген Солнцев собирается внести Терешкович в Книгу рекордов за алкоголизм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска