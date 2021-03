Когда в башке — выделения – Личное мнение

05.03.2021, 21:06, Разное

Бывшего мужа Айзы Диму арестовали на Бали по подозрению в подделке документов.



Фото: Соцсети

Потрёпанный сёрфер, больше похожий на подъездного алкоголика, влетел в авторитарное государство Индонезия, 90% населения которого практикует ислам, и предоставил пограничникам тест на ковид. Тест выглядел странно.

Сотрудники полиции позвонили в клинику, где якобы был сделан анализ. Клиника опровергла выдачу документа.

Теперь Диме грозит наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Балийская тюрьма Керобокан известна жёсткими условиями содержания заключённых, мятежами и наплевательским отношениям к правам человека.



Фото: Соцсети

Я смотрела документальный фильм, в котором Президент Индонезии назвал сотрудников организаций, занимающихся правами человека, идиотами. Да, именно так и сказал: эти идиоты.

Смотрела я и другие документальные фильмы (Act of Killing и Look of Silence, но не забивайте себе этим головы, пожалуйста, а листайте и дальше Инстаграмы Айзы и Бони), которые дали мне чёткое представление о том, что из себя представляет государство под названием Индонезия. Да, курочки, Бали — это Индонезия, хоть вы, наверное, и не в курсе.

Вот мне в Индонезии делать нечего. Совершенно не моя тема. Бали — это отдых для низко оплачиваемых фрилансеров, третьесортных блогерок и селебок категории С.

Мне интересно другое: что должно быть в башке у человека, который, прилетев в авторитарное, мусульманское государство, суёт пограничникам поддельную справку? Выделения Айзы?

А что в головах у вас, кроме ужина?

Рассказывайте.

