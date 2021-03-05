Джиджи Хадид впервые вышла на подиум после рождения дочери

05.03.2021, 20:44, Разное

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В Париже сейчас в самом разгаре Неделя высокой моды и в пятницу новую осенне-зимнюю коллекцию представил Versace. Донателла Версаче, по традиции, выпустила на подиум в своих новых творениях, вдохновленных культовым принтом La Greca, весь первый эшелон модельного бизнеса: в прямом эфире дефилировали Ирина Шейк, Белла Хадид, Адут Акеч, plus-size модель Прешес Ли и многие другие. Но показ открыла молодая мама Джиджи Хадид: модель вышла подиум впервые после рождения дочери Хай (этому предшествовал ее дебют в качестве мамы на обложке глянцевого журнала). Ее первым образом стало черное пальто с крупными золотыми пуговицами, корсет с декольте и юбка миди. За все шоу Джиджи вышла на подиум еще дважды: в черном боди с полупрозрачной юбкой в пол и розовом мини-платье с графичным принтом и массивными плечами. Она же стала той, кто закрыл дефиле, которое прошло без зрителей из-за коронавирусных ограничений.

Кстати, буквально за несколько часов до начала показа девушка обновила образ и перекрасила волосы в рыжий цвет, о чем подробно рассказала в сторис. Там же она опубликовала редкое фото своей дочки со спины, подписав “Моя большая девочка”. Возможно, ей, как маме, было непросто впервые так надолго оставлять малышку. В сети уже появились фотографии с бэкстейджа, и на одном из фото сестры Джиджи и Белла Хадид крепко держатся за руки, показывая, насколько они друг друга поддерживают.

Джиджи Хадид Ее дочь Хай

Джиджи и Белла Хадид

Напомним, весной прошлого года стало известно, что Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые станут родителями. Позднее эту информацию прессе подтвердила мать модели Иоланда Хадид, а после и сама Джиджи перестала скрывать свое интересное положение и рассказала о своих ощущениях во время виртуального визита на шоу Джимми Фэллона. Малышка родилась в сентябре 2020-го, но модель рассказала об этом только в конце января 2021-го.

О романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях. В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.

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Публикация от Gigi (@gigihadidmygoddess)

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Публикация от Gigi (@gigihadidmygoddess)