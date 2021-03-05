Сытный ужин: кремовое ризотто с креветками и лепестками миндаля

05.03.2021, 20:44, Разное

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Ингредиенты:

Рис арборио 250 г

Креветки коктейльные 100 г

Креветки тигровые 6 шт

Лук 1 шт

Масло сливочное 30 г

Чеснок 2 зубчика

Тимьян 2 г

Лук зеленый 10 г

Соус Рыбный 30 г

Приправа лимонная пудра 2 гр

Миндаль хлопья 10 г

Приготовление:

1. Лук очистите и нарежьте мелким кубиком. Чеснок раздавите, очистите и нарубите мелко. Листочки тимьяна отделите от стеблей.

2. Разогрейте в сотейнике 2 ст. ложки оливкового масла и обжарьте лук и чеснок, помешивая, 1 минуту на сильном огне. Затем добавьте коктейльные креветки и листочки тимьяна, всыпьте рис, лимонную пудру и жарьте 1 минуту, помешивая.

3. В сотейник влейте 500 мл горячей воды и рыбный соус, доведите до кипения, убавьте огонь до слабого и варите 15 минут, периодически помешивая. Затем добавьте сливочное масло, влейте 50 мл воды и тушите еще 3 минуты. Снимите с огня.

4. На сухой разогретой сковороде обжарьте миндальные хлопья, помешивая, 1 минуту на сильном огне. Снимите с огня, сковороду сохраните.

5. Тигровые креветки очистите, сделайте короткий продольный надрез по спинке и удалите кишку. В сковороде, в которой жарились миндальные хлопья, разогрейте 1 ст. ложку оливкового масла и обжарьте креветки 1,5 минуты на сильном огне с одной стороны, переверните и жарьте еще 1,5 минуты с другой стороны.

6. Зеленый лук нарубите мелко.

7. Разложите ризотто по тарелкам, сверху выложите креветки и подавайте, посыпав миндальными хлопьями и нарубленным зеленым луком.

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