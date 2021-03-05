Брянск-Поттер

05.03.2021, 20:40, Разное

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История координатора штаба Навального Александра Маркина, у которого не работает ни одно заклинание.

Александр Маркин стал координатором брянского штаба Навального в 18 лет. Из жизненного опыта у него на тот момент было только 11 классов школы и 25 часов общественных работ за участие в митинге «Он вам не Димон». Сейчас штаб в Брянске закрылся, Навальный сидит в тюрьме, а Маркину эшники обещают «нассать в рот» и отправить «в камеру к … (лицам гомосексуальной ориентации. — Ред.)». Примерно так сейчас в РФ выглядит карьерный рост, когда ты в оппозиции к власти. Если вслед за Навальным вспомнить великую философскую книгу современности, то Маркин — это такой брянский Гарри Поттер. Только вместо Хагрида с письмом у него был Виктор Цой с «Группой крови», вместо Хогвартса — Штаб, вместо дементоров — «эшники», вместо Волан-де-Морта — Сами-Знаете-Кто. И свой узник Азкабана, спасибо судье Репниковой, теперь тоже есть.

Александр Маркин рассказал, как живется, когда ты как бы Гарри Поттер, но ни одно заклинание не работает.

Гарри Поттер и «Группа крови»

— «Группа крови» Цоя — невероятная песня для меня. С двух лет и до сих пор слушаю. Помню, как лет в 5–6 днями с кассетным плеером ходил и слушал Цоя. Если бы не эти песни, вряд ли в 14 лет меня бы так зацепила случайная шутка про Майдан от одноклассников. Я ничего не знал, не интересовался политикой. Загуглил и узнал позицию протестующих, потом послушал российскую позицию, составил свое мнение. Когда мне приходилось общаться с эшниками или полицейскими, у меня спрашивали про мое отношение к ситуации на Украине. Разумеется, правильный ответ «отрицательное», иначе к тебе будет еще более пристальное внимание.

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В мои 15 лет я узнал о существовании Немцова и Навального. Взгляды Немцова были мне ближе, моя политическая позиция формировалась в большей степени под его влиянием.

До известных событий.

За участие в своем первом митинге я получил 25 часов обязательных работ. Это была акция после фильма «Он вам не Димон». На площадь перед ДК мы пришли с «туалетным утенком», поводили хоровод, прошлись шествием несколько кварталов. Через пару дней ко мне домой пришел полицейский и отвез в РОВД. Там мне сказали, что на меня «бумага по экстремизму», я прикинул, что это 3–5 лет, и с испугу оговорил себя. Предлагали сдать двоих, обещали за это отпустить, но никого сдавать я не стал.

Фото: Анна Петренко / специально для «Новой»

Потом был суд — судья посочувствовала мне, сказала, что меня сдали, спросила у полицейского, можно ли как-то за малозначительностью это все свернуть, но полицейский сказал, что нельзя. Судья приговорила меня к 25 часам обязательных работ. Вставал рано, брал наушники, приходил за метлой и подметал дворы. Это было даже приятно — делать что-то осязаемо полезное.

Гарри Поттер и штаб Навального

— Когда узнал, что в Брянске открывается штаб Навального, сразу подал резюме. Мне хотелось быть координатором, но я понимал, что меня будут рассматривать как запасной вариант. Мне было 18 лет, я только окончил школу, несколько месяцев проучился в вузе, нигде не работал, если не считать те 25 часов с метлой и соцопросов на выходе из торговых центров.

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Помню, на собеседовании по скайпу меня спрашивали, какое, мол, у вас, у школьников, отношение к Навальному? Я тогда с гордостью ответил, что вообще-то школу уже закончил.

Ничто не предвещало, но меня все же назначили координатором брянского штаба.

В штабе было здорово: мы делали расследования, помогали людям решать их проблемы, там я познакомился с ребятами, которые стали моими друзьями. Регулярно в штаб приходил гражданин по имени Миша. Пьяному, ему хотелось обсудить политику и разубедить нас, наставить на верный путь. Однажды Миша полез в драку, тогда пришлось вызвать чоповцев. Но Миша был искренний! Его никто к нам не подсылал, денег за это не платил, он сам приходил.

Однажды на камеру попала женщина, тоже, видимо, пьяная, она бросила камень в дверь и спокойно пошла дальше.

А так чтоб кто-то всерьез угрожал — нет, такого не было.

Гарри Поттер и Сергей Гайшинец

— Во время предвыборной кампании Алексея Навального к нам на улице подошел человек взять газету. Мы с ним поболтали, сфотографировались, выложили в инстаграм, думали, единомышленник. Оказалось, что это Сергей Александрович Гайшинец, старший лейтенант ЦПЭ. Он противодействует экстремизму в моем лице неустанно несколько лет подряд, даже ездит по школам с лекциями о том, что я «вредный», зарабатываю якобы 40 тысяч и шлю фоточки с митингов в Москву, за которые мне платят. Недавно был в школе, где я учился. Всех учеников на лекции попросили телефоны убрать, после того как накануне его сфотографировали в другой школе и выложили фотографии в соцсеть. При этом класс, в котором учится мой брат, на встречу не позвали.

Раньше Сергей Гайшинец приходил в штаб, приходил ко мне домой и по часу звонил в дверь, приезжал навестить и предлагал «сотрудничать», когда я отбывал свои «сутки» за 140 км от города! Все это было неприятно, но достаточно безобидно и не опасно.

Гарри Поттер и рыжая борода

— 23 января, во время первого митинга в поддержку Алексея Навального, все почему-то изменилось. На площади Ленина (там в Брянске проходила акция) я простоял всего несколько минут, потом меня забрали. В отделе полиции требовали дать IMEI-коды телефона, сдать отпечатки пальцев, образцы слюны, отпечаток подошвы обуви, пройти тест на наркотики и сфотографироваться.

Фото: Анна Петренко / специально для «Новой»

Потом в кабинет зашел человек, представившийся Сергеем, замначальника Центра по противодействию экстремизму. Он семь раз задал мне вопрос, «кто такой человек с рыжей бородой?». Я не знал, что это за человек, о чем семь раз и сказал. Тогда Сергей пообещал «лично нассать мне в рот», «… (ударить. — Ред.) меня» и посоветовал уехать из города, поскольку «в Брянске тебе никто спокойно жить не даст». Дальше он назвал меня «бандеровцем» и «западником», говорил, наверное, у меня в роду были полицаи, я ответил только, что один из прадедов дошел до Венгрии, где был ранен. В 16 лет я ходил на Бессмертный полк с фотографиями двух прадедов, они воевали, я ими горжусь. Потом замначальника предложил «выскочить один на один на улицу». Сказал: «Если ты меня одолеешь, то отдаю ксиву подполковника». Так я узнал его звание.

Там же на шестичасовом допросе без перерывов был и старший лейтенант ЦПЭ Сергей Гайшинец. Он намекал, что в окно моей квартиры может влететь «коктейль Молотова». Вместе с подполковником Сергеем намекнул на возможный уголовный срок от 5 до 7 лет и обещал отправить меня и моего «друга, который волосы красит, в камеру к … (людям гомосексуальной ориентации. — Ред.)».

При этом сотрудники постоянно повторяли: «Можешь жаловаться куда угодно, нам … (все равно. — Ред.)».

Я пожаловался. Во все инстанции, от Следственного комитета до губернатора и Уполномоченного по правам человека. Пока результатов нет.

Гарри Поттер и бабушка Шура

— Когда пришел работать в штаб, я понимал, что будут и обыски, и административки, и «сутки». Был к этому морально готов. Когда по всей стране у всех сотрудников штабов проходили обыски, ко мне тоже пришли в 6 утра. Я был максимально спокоен. Хотя сперва небольшой мандраж был, не каждый день ты просыпаешься, а рядом человек в балаклаве. Мама и младший брат тоже были дома, брата еле отпустили в школу, проверили телефоны. После обыска мама четко сказала: «Все! Хватит!»

Но я не прекратил ни тогда, ни сейчас. Из-за этого мы иногда конфликтуем. Мама не разделяет моих взглядов, но я не хочу соответствовать чьим-то ожиданиям. Брат тоже не согласен с моими позициями, считает меня дурачком. Даже моя бабушка Шура, которая очень повлияла на меня и мои принципы, и то, думаю, не была бы рада, если б узнала, что я занимаюсь политикой.

Однако я привык к тому, что с 14 лет люди вокруг утверждают, что я не прав, что «жить надо по-другому». Это уже стало каким-то информационным шумом, который давно перестал пропускать через себя.

Гарри Поттер и суземский Азкабан

— У меня был административный арест на 5 суток, который я отбывал в Суземке, это в 140 км от Брянска, почти на границе с Украиной. Тогда, видимо, была установка по всей стране, чтоб всех координаторов штабов, у кого не было «суток», привлечь по административке. А тут и повод подвернулся: школьников якобы привлекал к агитации, хотя они сами в штаб приходили, хотели раздавать листовки и уверяли, что родители не против. И вот меня прицепили наручниками к бомжу и увезли в Суземку. Там я понял, как важны передачи и любое внимание к задержанным. Когда ты попадаешь «на сутки», ты остаешься отрезан от общения с близкими, от интернета, от всего. Если бы не друзья, которые приезжали вместе с мамой на «свидание», там было бы очень скучно. И еще важно помочь добраться после освобождения. В Москве в феврале многих отпускали из спецприемников посреди ночи, в мороз, как они добирались домой — непонятно. Меня Леша Сидорин на машине забирал после «суток». Леша — настоящий друг. Если бы всего этого не было, было бы тяжелее.

Идею о сборе денег на передачи задержанным 31 января предложил Слава Коршунов (раньше мы работали вместе). Буквально за полтора часа собрали 4500, вечером нам прислали еще тысячу, на следующий день мы купили продуктов, отвезли в спецприемники. После освобождения люди благодарили за эти передачки. Это, правда, очень важно.

Гарри Поттер и дело принципа

— Сейчас штаб в Брянске закрыли, говорят, из-за оптимизации. Но мне кажется, сейчас у нас в городе появляется исторический излом.

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Никогда не было столько народу на митингах! Люди политизировались, даже те, кому раньше было неинтересно все это.

Сейчас у нас тысяча человек по центру города идет! Это было немыслимо для Брянска.

Власти посмотрели на количество людей 23 января и 31 перекрыли весь город, сделали так, чтоб до площади Ленина никто не дошел, «винтили» на подступах. Меня забрали аж в 8 утра на остановке в другом районе города.

А в СМИ потом написали, что «протест сдулся», на митинг никто не пришел. Зато в полиции до поздней ночи не могли всех задержанных зарегистрировать — столько их было.

Дальше я хотел бы заниматься «Живым регионом». Это YouTube-проект, который мы делаем с друзьями, соцопросы на улицах. Он позволяет рассказать без цензуры о том, что происходит у нас в городе. После его появления, мне кажется, полиция стала действовать аккуратнее, появилась какая-то защита.

Чего я боюсь? Что в рот нассут… Угрозы все эти влияют, как выяснилось. Я до сих пор еще окончательно в себя не пришел после них. Понимаю, что если бы это произошло со мной в 2017–18 годах, я бы, наверное, прекратил делать то, что делал. Сейчас — нет, не прекращу, на митинги выходить не прекращу, не уеду из Брянска, здесь моя родина, я люблю свой город. РФ будет свободной… Рано или поздно.

Фото: Анна Петренко / специально для «Новой»

Конечно, Маркин не настоящий Гарри Поттер, у него нет никакой суперсилы, и если он «выскочит один на один на улицу» с Волан-де-Мортом, ему никогда не победить и ксиву полковника КГБ не заполучить. К нему не применяли заклятие Авада Кедавра, не ломали ноги, не били электрошокером. Маркина не объявляли «узником совести», и его неприятности вряд ли заставят выйти на улицы миллионы сограждан. Подумаешь, обыск. Пять суток? Ну не пять лет. Угрозы? Знал, на что шел, предупреждали. Постепенно в обществе сдвигается восприятие. Это все уже будто бы норма. Но важно помнить, что вообще-то нет!

Анна Петренко,

специально для «Новой»

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