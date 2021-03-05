Мнение: Проблематика свержения Пашиняна

05.03.2021, 20:34, Разное

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Наблюдая за попытками армянской оппозиции избавить Армению от присосавшегося к ней Пашиняна, не оставляет ощущение, что армянская оппозиция крайне смутно представляет себе процесс взятия власти в том случае, если Пашинян не усовестится и не уйдет.

На фоне наличия различных спикеров оппозиции и претензий на лидерство со стороны отдельных лиц, крайне трудно говорить о том, что армянская оппозиция представляет собой единое целое и выступает как некий единый и целеустремлённый политический актор, который точно знает, как взять власть.

В результате получается:

1. Мы будет продолжать попытки усовестить Пашиняна, чтобы он сам ушел и сдал власть, чтобы нам не пришлось делать это самим.

2. Мы будем грозить ему Генштабом, но так, чтобы ни разу не подумали, что это военный переворот. Мы будет оспаривать приказы премьер-министра, но будем продолжать ходить на работу, как будто ничего не случилось.

3. Мы будет ходить на митинги и ставить палатки играя в "как бы майдан", чтобы Пашинян увидел народный гнев и ушел сам, но не путем захвата административных зданий и парализации работы государственного аппарата.

4. Мы пойдем на выборы и победим его на досрочных выборах, фактически дезавуируя требования к Пашиняну уйти самостоятельно без выборов.

5. Мы будем переманивать чиновников и силовиков, чтобы парализовать режим Пашиняна и тогда он сам схлопнется, но не будем мешать замещению ушедших новыми кадрами, сосредотачиваясь на лицах, но не на структуре.

И так далее.

Собственно, именно отсутствие единого политического актора с ясной картиной альтернативного будущего Армении без Пашиняна, а также отсутствие внятного лидера (на роль которого претендуют Кочерян, Манукян и нач.Генштаба), серьезно затруднит вопрос избавления от Пашиняна. Кроме того, разноголосица методов (мы победим Пашиняна через улицу, мы свергнем его с помощью военных, мы победим его на досрочных выборах, Пашинян сам сдаст власть), оставляют Пашиняну определенное пространство для маневра. То, что Пашинян до сих пор не ушел, это не его заслуга, а недоработка армянской оппозиции, которая своим нынешним невнятным поведением хорошо показывает, почему схлопнулась старая власть и допустила Пашиняна и соросят до власти.

Тем не менее, объективная слабость позиций Пашиняна, оставляют для оппозиции благоприятные возможности, чтобы даже при таком посредственном ведении политической борьбы, дожать армянских соросят и начать вытаскивать Армению из той ямы, в которую завел ее Пашинян.

PS. Плюс для понимания, о соратниках Пашиняна:

Хачатур «Грзо» Сукиасян — один из первых армянских олигархов, который при любой власти был на плаву, никогда не отходил от своих идей (что, отчасти, похвально) и ждал момента реальной власти. Некоторое время он был в опале после марта 2008 года, как один из спонсоров ЛТП (Левона Тер-Петросяна) и последующих погромов, у него отобрали один из лакомых активов — «Бжни». Но через некоторое время Серж Саргсян его простил и позволил вернуться в Армению. Но своих претензий на власть Грзо не забыл, он ждал удобного случая и дождался. Именно Грзо больше всех ратует за скорейшее открытие границ с тюркскими соседями и торговлю, он уже начал приобретать профильные активы и готовиться к потоку «халвы». Грзо прекрасно понимает, что Никол Пашинян — это его последняя авантюра и Грзо будет биться до конца. Он прекрасно знает, что с уходом Никола он будет уничтожен, и в этот раз его прощать не будут.

Армен Абазян — директор СНБ. Данная структура давно отошла от выполнения своих прямых задач и превратилась в Службу Николовской Безопасности. За менее чем три года это уже третий директор службы. Пашинян долго искал подходящего руководителя СНБ, который будет верен ему до конца, пойдет на все шаги и, по всей видимости, нашел. Абазян за короткое время полностью настроил СНБ под нужды Пашиняна. И сейчас вся деятельность СНБ направлена на предотвращение протестной деятельности, посадку особо активных граждан и поиск компромата на любого оппонента «Народного».

Сасун Хачатрян — начальник ССС РА. Здесь все просто, Сасун Хачатрян открыл столько фейковых и политически мотивированных дел по приказу Пашиняна, что ему просто некуда деваться. В случае смещения Никола, Сасуну нужно будет окольными путями выбираться из Армении. Чем скорее, тем лучше. Еще добавим его брата Давида, который является председателем совета директоров Фонда «Открытое общество – Армения», принадлежащего известному Фонду Сороса, и картина маслом.

Армен Григорян — секретарь Совбеза, бывший координатор «Transparency International» по избирательным программам. Еще один выходец из соросовской организации, который, по сути, координирует сейчас работу силовых структур для предотвращения «контрреволюции».

Андраник Кочарян и Аршак Карапетян. Один — председатель оборонной комиссии НС РА, второй — советник Премьера. Один — известный мародер, второй — отстраненный от должности Начальника управления разведки ГШ ВС РА после апрельских военных действий, Генерал. Один возглавил комиссию по изучению обстоятельств Апрельской войны, а второй дал нужные показания на этой комиссии и получил должность советника при Пашиняне. Добавить тут можно единственное: после войны 2020 года многие направили свой взор на данную комиссию и сведения, которые на ней были открыты и распространены. Азербайджанские ВС подозрительно хорошо знали про Армию обороны и все данные относительно стратегических целей наших ВС. Подозреваем, что одним сливом из Karabakh Telecom тут не обошлось.

Именно эти деятели являются сейчас опорой Пашиняна. С потерей Николом власти они потеряют все, что имеют. И для них кресло Никола отчасти значит больше, чем оно значит для самого Никола Пашиняна.

https://yerkramas.org/article/180391/omerzitelnaya-shesterka-pashinyana – цинк

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