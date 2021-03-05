Костыря: Международный женский день – это не про праздник с цветами и подарками, а про длительную борьбу женщин за равные права

05.03.2021, 20:32, Новости дня

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Женщины, которые изменили украинский мир.

Накануне Международного женского дня стоит вспомнить, что за тенью трансформированного женского дня советским государством и Компартией в “женский праздник” весны и красоты с цветами и подарками мы подзабыли об истинной сути этого дня. Ведь Международный женский день – это не про праздник с цветами и подарками (хотя никому нельзя запретить именно так праздновать его), а про длительную борьбу женщин за равные права, за право иметь свое мнение, свою позицию, заниматься делом, вести бизнес, заниматься наукой или политической деятельностью наравне с мужчинами. Бытует мнение, что женщине, чтобы достичь успеха в мире мужчин, нужно превратиться в мужчину: говорить, как мужчина, действовать, как мужчина. Но убеждена, что основа женской харизмы – в женственности и соответствии своему гендеру.

В своей колонке хотела бы напомнить о нескольких украинках, которые начали дело женской эмансипации и борьбы за равные права. Как это водится, первыми в ряды встала творческая интеллигенция – литераторши. Хотя стоит отметить, что на территории Украины, например, во времена Литовских статутов в XVI–XVII веках женщины всегда имели больше прав, чем в других частях Европы. В частности, женщины имели право получать наследство за матерью, а если не было братьев – и полностью наследовали имущество отца, могли свободно покупать или продавать недвижимость, могли судиться наравне с мужчинами в судах, а также лично представлять свои интересы в них. Что и говорить, основательницами двух древнейших учебных заведений Украины – Острожской академии и Киево-Могилянской академии (Киевской братской школы) были две женщины – Гальшка Острожская и Гальшка Гулевичевна.

Но вернемся ко второй половине XIX и начале XX века, когда женское движение заговорило о себе по всему миру, не была исключением и Украина, хотя и была под властью двух империй в то время. К завоеванию своего “места под солнцем” для женщин причастен целый ряд украинских литераторш, среди которых Елена Пчилка, Наталья Кобринская, Леся Украинка, Ольга Кобылянская и другие писательницы. Они фактически бросили вызов доминированию мужчин в литературе, которая благодаря их стараниям заговорила “женским голосом”. В это время образ женщины, как отмечала Соломия Павлычко, из служанки или проститутки с тяжелой судьбой (характерный для литературы XIX века) благодаря усилиям писательниц сменился образом самостоятельной женщины, трендсеттера своего поколения, которая способна и хочет учиться, заниматься наукой и работать, и самое главное – самостоятельно принимает решения о своей судьбе.

Итак, начнем с Елены Пчилки (Ольга Косач, из дома Драгоманова). Была неординарной, волевой и целеустремленной. Многие мужчины ее откровенно побаивались. Так, Евгений Чикаленко в своих воспоминаниях писал, что “ей сам черт ботинки на вилах подает”. Она была не только образованной, но и модницей, и говорят, что именно она положила начало моде на вышиванки в Киеве и всегда общалась на украинском языке (хотя род ее происходил от грека – переводчика при гетмане Богдане Хмельницком). Она, несмотря на запреты, никогда не переходила на русский, хотя ее муж занимал высокий чиновничий пост в Российской империи и был статским советником.

Когда родилась дочь Лариса (будущая Леся Украинка), то Ольга Пчилка оставила дочь на мужа и сама поехала в Италию на полгода на курорт – восстанавливать силы. Она активно занималась общественной работой, выдавала альманахи и журналы. Неоднократно поднимала крайне важные темы, как, например, положение женщины в обществе и семье – право получать образование, заниматься наукой и работать – в своей повести “Товаришки”, в которой рассказывается о двух украинских девушках, которые решили стать врачами и поехали учиться в Цюрих.

На просторах Западной Украины Елена Пчилка вместе с еще одной представительницей украинского женского движения Натальей Кобринской основали женский альманах “Первый венок” – сборник женской прозы, в которой украинская литература заговорила голосами сильных женщин – Наталии Кобринской, Елены Пчилки, Анны Барвинок, Елены Грицай, Ульяны Кравченко, Людмилы Старицкой, Леси Украинки, Ольги Франко и других авторов.

Каждый раз словами из публицистических статей “О движении женском в новейших временах”, “О русском женщинах в Галичине в наших временах”, “Замужняя женщина среднего слоя”, “О первоначальной цели общества русских женщин в Станиславе” Наталья Кобринская обращалась к женщинам всей Украины об их положении в обществе, о профессии и независимости от мужчины, учила, что женщина должна сама заботиться о себе.

Заслуживает нашего внимания и София Русова. В народе ее называют хранительницей украинского национального образования. Она происходила из французско-шведской семьи, но стала активной поборницей украинства и членом Украинской патриотической среды. Софию Русову можно с уверенностью отнести к плеяде выдающихся украинцев, которые беззаветно посвятили всю свою жизнь служению науке и образовании во имя Украины. Ради духовного утверждения нации Русова находила новые способы пробуждать любовь к родине в сердцах самых маленьких украинцев. В активную деятельность Русова включилась еще в 15-летнем возрасте, когда вместе с сестрой основала первый детский сад.

После начала работы в юном возрасте разной деятельностью на благо родной страны, которая находилась под постоянным давлением имперских угнетателей, педагог занималась на протяжении 69 лет. Она была основательницей Национального совета украинских женщин (НСУЖ) в Праге и участвовала в работе очередного Международного женского конгресса Лиги мира и свободы, который состоялся во Франции в мае 1932 года. Лидер требовала от Лиги наций выразить отношение к советской власти, правительство которой было “правительством террора и насилия над народами, которые имели несчастье принадлежать к советам”.

Еще 150 лет назад считалось, что роль женщины – быть прежде всего хорошей хозяйкой, женой и мамой, а наука и образование ей ни к чему. Несмотря на статус, даже состоятельные барышни часто оставались неграмотными, но не Христина Алчевская, которая, несмотря на категорический запрет отца учиться, все же подслушивала лекции и осваивала все новые и новые знания. Именно это мотивировало бросить вызов миру – она поставила себе целью научить грамоте как можно больше женщин.

Став женой известного украинского промышленника, банкира, основателя города Алчевска Луганской области и Алчевского металлургического комбината Алексея Алчевского, Христина Алчевская в 1862 году основала первую женскую воскресную школу в Харькове, которой в то время не было аналогов в царской России. Ученицы ее школы начали изучать правоведение, физику, химию, географию, историю Украины, письмо, математику, а также посещали театры. Она популяризировала украинский язык, народное творчество и Тараса Шевченко. Христина Алчевская воспитала более 17 тыс. женщин Восточной Украины. Кто знает, возможно, если бы не большевистский переворот и дальнейшая оккупация Украины большевистской Россией, мы в Украине имели бы сегодня женщину-президента, руководительницу правительства и спикера парламента, как в скандинавских странах или Эстонии.

Придерживаться принципов гендерного равенства в настоящее время является чрезвычайно важным для любого общества. Демократическое общество должно предоставлять и мужчинам, и женщинам равные возможности для участия во всех сферах жизни. В Украине до сих пор царит патриархальный тип общественного уклада, но в то же время сформировалась объективная необходимость изменить традиционные функциональные ролевые распределения между представителями мужского и женского пола, которая уже не может быть нивелирована нежеланием или неспособностью общества осознать ее.

Источник: “ГОРДОН”

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