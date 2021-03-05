На любые действия России у нас будет достойный ответ – секретарь СНБО Данилов

05.03.2021, 20:32, Новости дня

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Украинская армия готова к сопротивлению стране-агрессору “в любой точке”, заявил в интервью агентству “Укринформ”, опубликованном 5 марта, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Журналисты спросили Данилова, готова ли Украина к ответу со стороны [президента РФ Владимира] Путина на санкции против его кума [народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора] Медведчука.

“Обострение ситуации на востоке Украины является прямым подтверждением того, что РФ имеет прямое отношение к этим событиям, что это ее войска, которыми она управляет и которые она направляет на территории Донецкой и Луганской областей”, – сказал секретарь СНБО.

Данилов уверен, что украинская армия “готова к сопротивлению стране-агрессору в любой точке”.

“Что касается их планов относительно противодействия нашим активным действиям, то посмотрим. Мы разрабатываем различные сценарии, и на любые действия России у нас будет достойный ответ. И не только президента, СНБО, а всего украинского народа, – отметил он. – Мы – не россияне, украинцы – совсем другие люди. Украинцы за свободу готовы отдавать свою жизнь, мы – свободные люди и часть большой Европы”.

СНБО 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования Службы безопасности Украины по статье о финансировании терроризма. Медведчук введенные против него санкции назвал незаконными.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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