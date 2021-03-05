“Возникло ощущение, будто мы в глухом тупике”. Решетник рассказал, что стоит за идеальностью его семьи

05.03.2021, 20:32, Новости дня

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Украинский ведущий Григорий Решетник признался, что после рождения первенца у них с женой Кристиной начались сложности во взаимоотношениях. Об этом он рассказал в интервью телеканалу СТБ для проекта “Сильный”.

“В какой-то момент проблем накопилось столько, что возникло ощущение, будто мы в глухом тупике. И легче, наверное, уйти от этих проблем и закрыться в себе, чем начать их решать. Мы пришли к тому, что нужно начать диалог. И потихоньку распутывали эту ситуацию, создавали правила, которые устраивают обоих”, – поделился он воспоминаниями.

По словам Решетника, любящая семья – это огромная работа над собой каждого из партнеров.

“Рекомендую не искать идеальность в чьей-то семье, не строить ее на чьем-то примере, а создавать свою идеальность”, – подытожил он.

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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Кристина и Григорий Решетник – многодетные родители. За десять лет семейной жизни у пары родилось трое сыновей: Иван (2013), Дмитрий (2017) и Александр (2020).

По словам Решетника, им с женой стало непросто организовывать быт семьи после того, как они стали многодетными родителями.

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