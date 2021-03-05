Политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в Украину – Кулеба

05.03.2021, 20:32, Новости дня

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Фигурант дела “украинских диверсантов” Глеб Шаблий, приговоренный подконтрольным РФ судом в аннексированном Крыму к пяти годам лишения свободы, вернулся в Украину. Об этом 5 марта в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Приветствую политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более четырех лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ”, – написал министр.

По его словам, после освобождения в Сибири, где Шаблий отбывал срок, украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске две недели сопровождали его возвращение в Украину.

Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув’язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2021

Шаблий в ноябре 2018 года был этапирован из колонии в российской Уфе, где отбывал наказание, в СИЗО Омска.

В 2016 году в Крыму были задержаны девять человек: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний. Их обвиняли в причастности к “диверсионной группе” и изготовлении взрывного устройства.

В российских СМИ еще до решений суда все задержанные были названы украинскими диверсантами, готовившими теракты на полуострове, отмечали в “Крымской правозащитной группе”.

В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны отметили, что информация о задержании в Севастополе якобы участников диверсионно-террористической группы ведомства – фейк.

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