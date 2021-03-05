 

Стоматолог из Ровно, которую подозревают в избиении детей, продолжает работать

05.03.2021, 20:32, Новости дня
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Подозреваемая в избиении детей стоматолог из Ровно Инна Кравчук продолжает работать. Об этом 5 марта сообщил журналист из Ровно Владимир Миколайчук на своей странице в Facebook.

“Она работает. Скандальная стоматология, владелицу которой подозревают в жестоком обращении с детьми, открыта. На приеме есть пациенты. И зачем разрешение Министерства здравоохранения [Украины]?”, – заявил журналист. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2910087879279303&id=100008343586371

По данным на сайте Минздрава, лицензия Кравчук выдана в декабре 2020 года по специальности “стоматология”.

Скандал с участием дантистки начался после того, как две женщины обратились в полицию с жалобами на нее: у детей после визита к Кравчук были травмы. Одному ребенку восемь лет, второму – пять.

В интернете было опубликовано старое видео из ровенской клиники “Голливуд” (Кравчук уволили из нее еще до скандала, сейчас у нее своя клиника Only Kids), на котором врач трясет ребенка, грубо зажимает ему руки, хватает за шею. Видео получило широкий резонанс.

После этого в полицию обратились родители еще троих детей в возрасте от трех до шести лет.

18 февраля Кравчук сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 125 и ч. 1 ст. 126 (умышленное нанесение легких телесных повреждений и побои) Уголовного кодекса Украины. Также проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Врач вину не признает.

22 февраля суд в Ровно избрал Кравчук меру пресечения в виде личного обязательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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