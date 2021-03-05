Сборная Белоруссии по футболу откажется от турниров под эгидой УЕФА в пользу первенства Азии

05.03.2021, 20:31, Разное

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Председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов рассказал про прекращение выступления сборной Белоруссии и местных клубов в турнирах под эгидой УЕФА

После вступления в силу данного решения Белоруссия станет членом Азиатской футбольной конфедерации.

– Европейский футбол с каждым годом становится всё скучнее и люди постепенно отворачиваются от него. Вот сравните посещаемость в европейских чемпионатах за 2020 год с предыдущими годами. Деградация их футбола налицо. Нашей статусной команде нужно играть с развивающимися в футбольном плане сборными Таджикистана, Сирии, Китая, а не с разлагающимися в коррупции европейскими командами, — прокомментировал решение федерации председатель АБФФ, полковник Владимир Базанов.

Выход федерации из УЕФА также поддержал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко: «Вот один так называемый частный клуб что-то там блявузгает Западу и этому УЕФА про какие-то нарушения регламента, про что-то ещё. И там грозят исключением нас из этой организации. Пожалуйста! Мы с этими УЕФАшниками уже давно планировали разорвать связи. Ну не европейская мы страна. Всё передовое – Азия. И мы тоже должны стремиться в Азию, в том числе и в спорте», — подчеркнул Лукашенко во время своего выступления перед коллективом Молодеченской птицефабрики.

С сезона 2021/2022 сборная Белоруссия официально станет членом АФК. В честь вступления в конфедерацию на минском стадионе «Динамо» пройдёт торжественный турнир, где кроме сборной Белоруссии примут участие команды из Узбекистана, Таджикистана, КНДР, Киргизии, Сирии и Пакистана. Уже в 2022 году национальная команда проведёт первые официальные матчи под эгидой АФК, где поборется за путёвку в финальную часть Кубка Азии. Также победитель Высшей лиги Белоруссии будет бороться за попадание в групповой этап азиатской лиги чемпионов.

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