 

Под Кемерово машина после ДТП залетела на крыши другим

05.03.2021, 20:30, Разное
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На трассе Кемерово-Новокузнецк в окрестностях города Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области произошла массовая авария, передает сайт VSE42.RU. Очевидцы сняли на видео, как один из автомобилей буквально залетел на крыши двух других. При этом, как сообщается, несмотря на страшные кадры, в результате ДТП пострадавших нет.



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