 

Платформы привлекли к ответственности за призывы к противоправным действиям

05.03.2021, 20:30, Разное
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Основанием для составления протокола в отношении интернет-платформ стало либо несвоевременное удаление, либо и вовсе неудаление информации, при помощи которых подростков вовлекают в противоправную деятельность. В данном случае речь ведется о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

В суд уже поступили протоколы в отношении Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube. “Одноклассники” оштрафовали по двум делам. Общая сумма штрафа составила четыре миллиона рублей.

Вскоре очередь дойдет и до рассмотрения дел в отношении остальных платформ. Ожидается, что и в их отношение будут приняты решение об административных штрафах.

Напомним, согласно российскому законодательству, если интернет-платформа получит от Роскомнадзора уведомление, но в течение суток не ограничит доступ к запрещенной информации, то она может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. При этом повторные нарушения увеличивают взыскиваемую сумму до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.



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