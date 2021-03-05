Ученые заявили об обнаружении уникальной экзопланеты с сохранившейся атмосферой

05.03.2021, 20:28, Разное

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В 26 световых годах от Земли найдена экзопланета Глизе 486b с видимой атмосферой. Она относится к категории горячих суперземель, поскольку вращается вокруг красного карлика.

Открытие экзопланеты Глизе 486b принадлежит сотрудникам немецкого Института астрономии Макса Планка в Гейдельберге. Экзопланету обнаружили при помощи комбинирования двух методов поиска: транзитной фотометрии и спектроскопии. Также были изучены фотографии, сделанные камерой MuSCAT2, установленной на испанском телескопе Карлоса Санчеса.

Данная экзопланета отличается от ранее открытых тем, что у нее сохранилась часть первоначальной атмосферы. И это несмотря на близость к красному карлику, который должен был испарить ее полностью. Атмосферу удалось увидеть, когда Глизе 486b проходила на фоне звезды.

Каменистая экзопланета массивнее Земли в 2,8 раза, ее диаметр превышает земной на 30%. Однако горячая суперземля более напоминает Венеру, поскольку на стороне, обращенной к красному карлику, температура составляет не менее 700 Кельвинов. Будь она на 100 градусов горячее, то всю ее поверхность покрывала бы лава, а атмосфера могла состоять из испарившейся породы.

Источник: in-space.ru