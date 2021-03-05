 

Ученые заявили об обнаружении уникальной экзопланеты с сохранившейся атмосферой

05.03.2021, 20:28, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В 26 световых годах от Земли найдена экзопланета Глизе 486b с видимой атмосферой. Она относится к категории горячих суперземель, поскольку вращается вокруг красного карлика.
Открытие экзопланеты Глизе 486b принадлежит сотрудникам немецкого Института астрономии Макса Планка в Гейдельберге. Экзопланету обнаружили при помощи комбинирования двух методов поиска: транзитной фотометрии и спектроскопии. Также были изучены фотографии, сделанные камерой MuSCAT2, установленной на испанском телескопе Карлоса Санчеса.

Данная экзопланета отличается от ранее открытых тем, что у нее сохранилась часть первоначальной атмосферы. И это несмотря на близость к красному карлику, который должен был испарить ее полностью. Атмосферу удалось увидеть, когда Глизе 486b проходила на фоне звезды.

Каменистая экзопланета массивнее Земли в 2,8 раза, ее диаметр превышает земной на 30%. Однако горячая суперземля более напоминает Венеру, поскольку на стороне, обращенной к красному карлику, температура составляет не менее 700 Кельвинов. Будь она на 100 градусов горячее, то всю ее поверхность покрывала бы лава, а атмосфера могла состоять из испарившейся породы.

Источник: in-space.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Мнение: О зачотном «прогибе» Александра Лукашенко перед Владимиром Путиным

24.07 / Саркози высказался о Путине в мемуарах: Всегда держит слово

19.12 / Мнение: Решение проблемы с водой в Севастополе

25.09 / Собянин в подробностях рассказал о новых ограничениях из-за коронавируса в Москве

05.11 / Есть жертвы: пассажирский поезд снес машину в ЯНАО

22.07 / Ученые подтвердили пользу интервального голодания

30.10 / Российские ученые планируют разводить питающуюся пластиком моль

09.02 / Отправившаяся отдыхать в Сочи Брухунова оставила дома Вагана и Петросяна

14.09 / Ученые из Санкт-Петербурга создали «таблетку от страха»

03.09 / Бывший муж Ирины Печерниковой попросил у покойной прощения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска